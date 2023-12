Anna Maria Żukowska będzie nową szefową klubu Lewicy

W Sejmie trwa polityczne przetasowanie ze względu na powołanie rządu Donalda Tuska. W poprzedniej kadencji szefem klubu Lewicy był Krzysztof Gawkowski. W tej kadencji nową szefową klubu Lewicy będzie Anna Maria-Żukowska, warszawska posłanka Nowej Lewicy (frakcja SLD). Decyzja zapadła we wtorek, w trakcie posiedzenia Sejmu. Nowym sekretarzem klubu będzie poseł Tadeusz Tomaszewski. Sekretarz klubu w poprzedniej kadencji - Dariusz Wieczorek - wchodzi do rządu Donalda Tuska jako nowy minister nauki.

Żukowska przedstawiała we wtorek stanowisko Lewicy wobec exposé Donalda Tuska. Mówiła m.in. o podpisanej między partiami umowie koalicyjnej i jej zapisach ważnych dla Lewicy, takich jak kwestia unieważnienia wyroku TK w sprawie aborcji czy ściganie z urzędu mowy nienawiści.

Pozostali szefowie klubów koalicyjnych to Krzysztof Paszyk (PSL), Mirosław Suchoń (Polska 2050) oraz Borys Budka (Koalicja Obywatelska). KO nie podjęło jeszcze decyzji, co do nowego szefa klubu - Budka będzie (podobnie jak Gawkowski) członkiem nowego rządu i ma odpowiadać za resort aktywów państwowych. W tej kadencji - ze względu na układ sil koalicyjnych oraz zapowiadaną legislację - pozycja szefów klubów będzie szczególnie istotna dla nowego rządu i dla jego sprawnego działania.