W znanych wszystkim procesach rekrutacji testy i oceny psychometryczne są doceniane za ich potencjał w prognozowaniu wyników pracy poprzez mierzenie zdolności, cech osobowości i innych atrybutów kandydatów do pracy. Z racji na model cenowy (płaci się za liczbę kandydatów lub liczbę testów) są one zbyt głównie wykorzystywane dopiero dalej lub bliżej końca procesu rekrutacji wewnątrz firm. Oznacza to, że narzędzia stworzone do selekcji z dużych grup ludzi, są używane dopiero na końcowym etapie procesu rekrutacji. Dzieje się tak, gdyż narzędzia te służą głównie rozmyciu odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za rekrutację i są one tzw. “stamp of approval” w procesie, a nie de facto narzędziem służącym oszczędzić czas rekruterom.