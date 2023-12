Mariusz Błaszczak: Donald Tusk jedzie do von der Leyen powiedzieć "Jawohl, zadanie wykonane"

- Wykorzystywanie listu samobójcy, by uzasadnić swoją politykę, to najpodlejsze, co można zrobić. Wynoszenie aktu samobójstwa do czynu bohaterskiego, to najniższe zagranie, jakie można sobie wyobrazić - mówił Błaszczak nawiązując do przytoczenia przez Donalda Tuska tzw. manifestu Szarego Człowieka napisanego przez Piotra Szczęsnego, który dokonał samospalenie w Warszawie w 2017 roku.

Czytaj więcej Polityka Tusk wspomina w exposé słowa "Zwykłego, szarego człowieka”. Kim był Piotr Szczęsny? 19 października 2017 roku Piotr Szczęsny, w proteście przeciw łamaniu praw obywatelskich, dokonał aktu samospalenia na placu Defilad w Warszawie. Przypominamy manifest "Zwykłego, szarego człowieka”, którego słowa w swoim exposé zacytował Donald Tusk.

Mariusz Błaszczak przytacza list samobójcy z 2011 roku

- Pan nie ma skrupułów. Ale jest też nieuczciwy. Bo gdyby był pan uczciwy to zacytowałby pan list, jaki napisał do pana człowiek, który się podpalił pod Kancelarią w 2011 roku, gdy był pan premierem - kontynuował Błaszczak.



Następnie szef klubu PiS odczytał list, w którym autor przyznaje, że "pisze po raz ostatni, bo nie wierzy, że odniesie to jakikolwiek skutek". Autor zarzuca Tuskowi "kłamstwo i hipokryzję".