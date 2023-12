Jak zaznaczył polityk, "polityka polega też na tym, że czasami mówi się ostro". - Jeśli mówi się ostro, ale nie ma to oparcia w faktach, to jest problem, ale jeśli ma to oparcie w faktach, trzeba się skupić na tych faktach - dodał.

Jabłoński: Donald Tusk prowadził politykę w interesie Niemiec

Poseł PiS odniósł się także do poniedziałkowych wydarzeń w Sejmie oraz do debaty nad expose Mateusza Morawieckiego. - Nawet w tej dyskusji padały pod naszym adresem oskarżenia o przyczynianie się do śmierci różnych osób. My jesteśmy w ten sposób, absolutnie skrajny, atakowani cały czas - stwierdził Jabłoński

Polityka zapytano także, czy słowo "agent" to właściwe sformułowanie w kontekście Donalda Tuska. - Uważam, że to jest sformułowanie niewłaściwe wtedy, gdy nie jest oparte na faktach. Gdy jest oparte na faktach, niestety jest to smutna prawda - powiedział. - Donald Tusk prowadził politykę w interesie Niemiec, która była sprzeczna z interesem Polski. Budował sojusz z Rosją, bo Niemcom na tym zależało - dodał.

- Chciałbym mieć złudzenia, że to będzie inny rząd niż, ten który był w latach 2007-14, ale wielkich złudzeń nie mam. Będziemy mieli do czynienia z powtórką polityki, w której będzie przede wszystkim próba odwracania znaczeń, odwracania rzeczywistości - powiedział Paweł Jabłoński.