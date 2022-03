07:30 Ramzan Kadyrow informuje o Czeczenach, którzy zginęli na Ukrainie

Na swoim profilu na Telegramie Kadyrow pisze, że w czasie walk na Ukrainie zginęło dwóch Czeczenów, a sześciu zostało rannych.



07:24 Tajwan zablokuje rosyjskim bankom dostęp do SWIFT

Tajwan dołączy do działań mających na celu odcięcie niektórych rosyjskich banków od międzynarodowego systemu płatności SWIFT "krok w krok" z krajami Zachodu - powiedział premier Su Tseng-chang. W poniedziałek Tajwan wysłał na Ukrainę transport 27 ton materiałów medycznych.

07:23 Internauci zapowiadają bojkotowanie marek z Rosji

Skala akcji ma być ogromna - piszemy w "Rzeczpospolitej".

Czytaj więcej Handel Bojkot towarów z Rosji. Ogromna skala zaangażowania Polaków Dotąd takie akcje kończyły się pogróżkach w mediach społecznościowych. Teraz sytuacja jest inna, skala zaangażowania społeczeństwa jest ogromna.

07:21 Prezydent Brazylii: będzie "paszport humanitarny" dla uchodźców z Ukrainy

W wywiadzie udzielonym stacji radiowej Jovem Pan Jair Bolsonaro powiedział, że środek ten powinien być wprowadzony w ciągu dnia-dwóch i jest częścią wysiłków kraju na rzecz przyjęcia "wszystkich uchodźców" z Ukrainy. Prezydent wyraził nadzieję na szybkie zakończenie trwającego konfliktu i dodał, że Brazylia chce "pokoju na całym świecie" - donosi CNN.

07:13 Ambasador Polski na Ukrainie: Noc w Kijowie spokojna. Problemem brak dostaw do sklepów

07:11 Rosjanie mieli postawić posterunki przy wjazdach do Chersonia, szturmują miasto

Mer Chersonia zapewnia jednak, że miasto jest w rękach ukraińskich.

07:01 NEXTA publikuje nagranie zniszczonej rosyjskiej kolumny w rejonie Charkowa

06:55 Siły Powietrzne Ukrainy informują o stratach, jakie zadały w poniedziałek Rosjanom

Ukraińskie myśliwce atakowały w poniedziałek kolumny rosyjskich wojsk w rejonie Kijowa i Żytomierza.

06:40 Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w wyniku ataku rakietowego na Wasylkowo

06:37 Nie wygląda na to, aby obrona terytorialna była mięsem armatnim - pisze Marek Kozubal

„Liczba rezerwistów obrony terytorialnej to 37 tysięcy" – poinformował na Facebooku dowódca sił zbrojnych Ukrainy gen. Wałeryj Załużny. Do obrony terytorialnej trwa ciągły nabór, zaciągają się całe zakłady pracy, czy np. kluby sportowe.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Polacy wzorem dla ukraińskiej obrony terytorialnej Wzorem dla ukraińskiej obrony terytorialnej była formacja, która od pięciu lat działa w Polsce.

06:34 Wielonarodowa Brygada w Lublinie ma koordynować zaciąg do "międzynarodowego legionu"

Jak idzie rekrutacja? Na to pytanie nie odpowiedziało nam MON ani ukraińska ambasada. Z przebiegu rozmowy z podoficerem wynikało, że chętnych nie brakuje. Dodzwonić jest się trudno, a w tle słychać inne rozmowy, prowadzone również po angielsku - pisze Wiktor Ferfecki.

06:29 Ambasador Niemiec: Wojna, jaką Władimir Putin wypowiedział Ukrainie, jest cezurą dla świata

Kreml podważa wszystkie zasady współżycia na naszym kontynencie, które budowaliśmy od aktu założycielskiego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Helsinkach w 1975 r. - mówi Arndt Freytag von Loringhoven w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim.

06:20 Rosyjscy żołnierze wchodzą do Chersonia

06:17 Nie mamy wyboru. Musimy wygrać - mówi w rozmowie z Jerzym Haszczyńskim ukraiński politolog

Dzwonię do znanego politologa. Mieszka niedaleko. Nie spotkamy się. Zaszył się z rodziną na przedmieściu. Nie powie gdzie. Lepiej, żeby taka informacja nie pojawiała się publicznie. Jeżeli Rosjanie mają czarną listę, to on na niej jest. A od paru dni słyszy Rosjan lepiej niż my w centrum Kijowa - pisze w korespondencji ze stolicy Ukrainy Jerzy Haszczyński.

06:15 Sondaż dla "Rz": 95 proc. Polaków gotowych przyjmować uciekających przed wojną Ukraińców

Najnowszy sondaż IBRiS przeprowadzony na zlecenie „Rzeczpospolitej" nie pozostawia wątpliwości: Polacy chcą pomagać uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy.

06:11 Analitycy zaczynają dopuszczać scenariusz, w którym Rosja zbankrutuje

Rosyjski bank centralny posiada ogromne rezerwy (643 mld dol. na 18 lutego 2022 r.), ale nie będzie mógł użyć sporej części z nich.

Czytaj więcej Gospodarka Gospodarka Rosji tonie. Czy zbankrutuje mimo wielkich rezerw? Po raz pierwszy od ponad 20 lat analitycy dopuszczają scenariusz, w którym Rosja, mimo wielkich rezerw, bankrutuje. Stał się on możliwy po sankcjach nałożonych na rosyjski bank centralny.

06:08 NEXTA publikuje nagranie pokazujące zniszczone przedmieścia Charkowa

06:04 Mer Charkowa: Nawet w koszmarach nie spodziewaliśmy się strzelania do cywilów

05:48 "Nazywają nas faszystami. Mamo, to jest takie trudne" - miał napisać do matki rosyjski żołnierz

Jego korespondencję z matką odczytał na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ ambasador Ukrainy przy ONZ Serhij Kysylyca.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ambasador Ukrainy w ONZ czyta korespondencję żołnierza z Rosji z matką Serhij Kysylyca, ambasador Ukrainy przy ONZ, odczytał na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ fragment rozmowy jaką - przy użyciu swojego smartfona - odbył z matką jeden z rosyjskich żołnierzy, uczestniczący w inwazji na Ukrainę.

05:30 Dowództwo Sił Powietrznych Ukraina: Przekazane nam myśliwce mogą bazować w Polsce

Ukraina otrzyma od Polski, Bułgarii i Słowacji myśliwce Su-25 i MiG-29.



05:16 Ponad 70 ukraińskich żołnierzy zginęło w ostrzale bazy wojskowej w Ochtyrce

Poinformował o tym Dmytro Żiwicki, gubernator obwodu sumskiego. Żiwicki zamieścił na swoim profilu w serwisie Telegram zdjęcia przedstawiające zburzony, czteropiętrowy budynek i ratowników przeszukujących gruzy.

05:13 Tenisista Daniił Miedwiediew sprzeciwia się napaści swojego kraju na Ukrainę

„Dzisiaj chcę przemawiać w imieniu każdego dziecka na świecie. Wszystkie dzieci mają marzenia. Dlatego chcę prosić o pokój na świecie, o pokój między krajami. Dzieci rodzą się z wewnętrznym zaufaniem do świata, wierzą we wszystko: w ludzi, w miłość, w bezpieczeństwo i sprawiedliwość, w swoje życiowe szanse. Bądźmy razem i pokażmy im, że to prawda, bo każde dziecko nie powinno przestać marzyć" - napisał kilka dni temu w mediach społecznościowych Miedwiediew.

05:11 Witalij Kliczko mówi w rozmowie z CNN, że Ukraińcy walczą w obronie swoich marzeń

Mer Kijowa stwierdził, że Ukraina chce być "nowoczesnym, europejskim krajem".

04:58 Rosja przesuwa jednostki z Dalekiego Wschodu bliżej Europy

Interfax podaje, że rosyjskie jednostki wojskowe stacjonujące na Dalekim Wschodzie, odbędą ćwiczenia w obwodzie astrachańskim, położonym na granicy między europejską a azjatycką partią Rosji. Jednostki mają ćwiczyć m.in. przerzut sił na duże odległości.



04:52 Australia przekazuje Ukrainie pomoc wojskową wartą 50 mln dolarów

Z Australii trafią na Ukrainę pociski i amunicja - oświadczył premier Scott Morrison. Ponadto Australia przekaże Ukrainie wartą 25 mln dolarów pomoc humanitarną.



04:36 AFP zamieszcza nagranie z Siewierodoniecka w obwodzie Ługańskim

Ukraińcy mieszkający w Siewierodoniecku przed bombardowaniem chowają się w swoich piwnicach.



04:31 NEXTA publikuje nagranie, na którym widać rosyjskie patrole na ulicach Berdiańska

Miasto zostało w niedzielę późnym wieczorem zajęte przez Rosjan.



04:28 Światowa Federacja Taekwondo odebrała Władimirowi Putinowi honorowy czarny pas

World Taekwondo podjęło taką decyzję ponieważ "brutalne ataki na niewinnych" naruszają wartości sportowe szacunku i tolerancji. Władimir Putin otrzymał honorowy czarny pas w listopadzie 2013 roku.



04:25 Senator USA: Walka o Kijów będzie długa i krwawa

Po niejawnym briefingu na temat sytuacji na Ukrainie, senator USA Chris Murphy napisał na Twitterze, że z przekazanych mu informacji wynika, iż inwazja Rosji na Ukrainę nie przebiega zgodnie z założonym harmonogramem, a "Rosjanie będą chcieli okrążyć Kijów w najbliższych tygodniach" i walki o stolicę Ukrainy będą "długie i krwawe".



04:23 W stronę Kijowa ciągnie ogromny konwój rosyjskich sił wojskowych.

Konwój widać na zdjęciach satelitarnych firmy Maxar.