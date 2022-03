- Patrząc na to, co się dzieje, na liczbę otwartych frontów, zaangażowanie sił i środków ze strony Federacji Rosyjskiej, narastająca brutalność działań wskazuje, że raczej szybko do zakończenia działań zbrojnych nie dojdzie - powiedział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odnosząc się do inwazji wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy.

- W ciągu ostatnich 24 godzin coraz więcej ataków na obiekty cywilne, coraz więcej osób cywilnych cierpi w tym konflikcie. Wydaje się, że Putin i Federacja Rosyjska widząc, że nie może osiągnąć zakładanych celów taktycznych, a w konsekwencji też strategicznych, wojskowych, tę brutalizację eskaluje po to, żeby zastraszyć i złamać ducha Ukraińców - ale tego się nie da zrobić - dodał.

- Dwa dni temu byłem krótko na Ukrainie. Praktycznie w każdej miejscowości stoją barykady. Mnóstwo mężczyzn, którzy nie są zmobilizowani, ale jest z bronią - tworzą się takie samoobrony w miejscowościach. Widać, że ten kraj sam się zmilitaryzował - mówił Michał Dworczyk.

- Oczywiście sporo osób ucieka, ale olbrzymia część tych, którzy pozostali chce walczyć, nie chce wpuścić - jak oni mówią - Moskali do Ukrainy. Tam militaryzacja jest powszechna i oddolna - i dlatego mówię, że tego ducha chyba złamać się nie da - podkreślił.

Straż Graniczna podała we wtorek, że od 24 lutego, czyli od początku ataku Rosji na Ukrainę, na polskich przejściach granicznych odprawiono ponad 377 tys. osób uciekających z Ukrainy. - Zostały przez ukraińską straż graniczną uproszczone procedury, kobiety i dzieci zostają praktycznie przepuszczane bez kontroli - kolejki (na granicy - red) się zmniejszyły - powiedział szef KPRM.

Michał Dworczyk zaznaczył, że w Polsce "świadczenia medyczne dla tych osób są bezpłatne, podobnie jak przejazdy kolejami". - Państwo polskie robi wszystko, żeby uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy pomóc - oświadczył.

We wtorek szef MON Ukrainy Ołeksij Reznikow napisał, że "barbarzyńskie ataki rakietowe" na miasta są dowodem, że wojska rosyjskie nie są w stanie walczyć z żołnierzami ukraińskimi, a jedynie "atakować cywilów" jak "ostatni tchórze". Ocenił, że atakowanie cywilów to zbrodnia wojenna, a jej sprawcy i mocodawcy staną przed trybunałem.