- Węgry popierają tę inicjatywę i wzywamy Brukselę, aby umieściła tę kwestię na agendzie - oświadczył Szijjarto odnosząc się do propozycji przedstawionej przez państwa bałtyckie, Czechy, Słowację, Bułgarię i Słowenię.

Węgry wspierają suwerenność Ukrainy i jej integralność terytorialn Peter Szijjarto, szef MSZ Węgier

Przywódcy tych państw wezwali członków UE do natychmiastowego nadania Ukrainie statusu państwa kandydata do UE i otwarcia rozmów o członkostwie w Unii Europejskiej.

- Węgrzy nie chcieli tej wojny. Węgrzy chcą pokoju i robimy wszystko, co możemy, by zapewnić, że pokój zostanie przywrócony tak szybko, jak to możliwe - stwierdził również Szijjarto wzywając do rozmów między Rosją a Ukrainą.



Szijjarto wyraził solidarność z Ukrainą, z którą Węgrzy graniczą, mówiąc, że "Węgry wspierają suwerenność Ukrainy i jej integralność terytorialną".

W poniedziałek szef MSZ Węgier zapowiedział, że Budapeszt nie pozwoli na tranzyt śmiercionośnej broni na Ukrainę przez swoje terytorium. Węgrzy udzielają natomiast pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy.



Na Węgry miało przybyć jak dotąd 62 736 uchodźców z Ukrainy.