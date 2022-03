17:42 Steam blokuje rosyjskich graczy

Rosjanom wyświetla się komunikat o treści „war is not the game".

Czytaj więcej Gry & e-Sport „Wojna to nie gra". Rosjanie tracą dostęp do Steam Największa platforma gamingowa zaczyna blokować dostęp fanom cyfrowej rozrywki z Rosji. To jeszcze nieoficjalna informacja, ale jak podaje serwis Nexta, użytkownicy z kraju, który zaatakował Ukrainę, nie mogą logować się do swoich kont.

17:41 Rosja traci zachodnie firmy

Zachodnie firmy w popłochu opuszczają ten kraj ze świadomością, że taka ucieczka będzie kosztowała je miliardy dolarów i euro.

Czytaj więcej Biznes Ewakuacja firm z Rosji. Zostawiają majątek, wstrzymują sprzedaż i dostawy Przez ostatnich 30 lat, czyli pod upadku Związku Radzieckiego zachodnie firmy na wyścigi inwestowały na rosyjskim rynku. Teraz w popłochu opuszczają ten kraj ze świadomością, że taka ucieczka będzie kosztowała je miliardy dolarów i euro.

17:20 Powstaje polski oddział ochotników do walki z Rosją w Ukrainie

Polacy, którzy chcą przystąpić do takiego oddziału, muszą uzyskać zgodę MSWiA. Ministerstwo nie odpowiada na pytania, czy już ich udzieliło.



17:02 Trwa rosyjski atak rakietowy na centrum Charkowa

O ataku m.in. na budynek Rady Miejskiej, Pałacu Pracy i na cywilne bloki mieszkalne poinformował Jewhen Wasylenko, rzecznik ukraińskiego Państwowego Pogotowia Ratunkowego w obwodzie charkowskim.

16:55 Skandynawskie koncerny zawieszają działalność w Rosji

Nokia i Ericsson nie sprzedadzą sprzętu rosyjskim firmom

Czytaj więcej Biznes Nokia i Ericsson wstrzymują dostawy dla rosyjskich telekomów Skandynawskie koncerny Ericsson i Nokia wstrzymały dostawy sprzętu telekomunikacyjnego do Rosji, dla działających tam operatorów. W ten obie firmy stosują się do sankcji nałożonych na ten kraj przez Unię Europejską.

16:47 Homel: Szpital opróżniany dla rosyjskich żołnierzy. Przepełniona kostnica

Białoruska niezależna dziennikarka Hanna Liubakowa przekazała, że część szpitala pogotowia ratunkowego w Homlu niedaleko granicy z Ukrainą jest opróżniana na potrzeby rannych rosyjskich żołnierzy.

Kostnica w mieście ma być przepełniona.

16:41 Minister Kułeba: Ukraina nie może czekać tygodniami i musi natychmiast wzmocnić Siły Powietrzne

- Jeśli nie będziemy mieli samolotów, będziemy nadal walczyć, niestety, ze znacznie większą liczbą ofiar wśród cywili, ponieważ Rosja będzie dalej cynicznie bombardować nasze miasta - ostrzegł szef ukraińskiej dyplomacji.

Czytaj więcej Wojsko MSZ Ukrainy: Nie możemy tygodniami czekać na myśliwce. Mamy dni Ukraina nie może czekać tygodniami i musi natychmiast wzmocnić Siły Powietrzne samolotami bojowymi - powiedział ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba. Dodał, że „Ukraina kontynuuje współpracę z międzynarodowymi partnerami w celu pozyskania samolotów bojowych”.

16:25 Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły rosyjskie stanowisko dowodzenia pod Czarnobylem

Dowódca zbiegł na Białoruś.

16:06 Rumunia zwiększy wydatki na armię

Prezydent Klaus Johannis zapowiedział: będzie więcej pieniędzy dla wojska. Celem ma być też osiągnięcie niezależności energetycznej przez Rumunię.

Czytaj więcej Nato Rumunia zapowiada wzrost wydatków obronnych Prezydent Rumunii Klaus Johannis zapowiedział, że jego państwo zwiększy udział wydatków obronnych w PKB z 2 proc. do 2,5 proc.

15:54 Ukraińska RPO: W wojnie zginęło 21 dzieci, 55 zostało rannych

Informację przekazała Rzeczniczka Praw Obywatelskich Ludmiła Denisowa. Przekazała też, że w ostrzeliwanym szpitalu w Czernichowie dwie kobiety urodziły trojaczki.



15:52 Zełenski rozmawiał z premierem Izraela

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że rozmawiał telefonicznie z premierem Izraela Naftalim Bennettem. Nie podał jednak żadnych szczegółów.

15:39 Rosjanie i Białorusini będą mogli wziąć udział w igrzyskach paraolimpijskich

Decyzja jest zaskoczeniem.

Czytaj więcej Sport Igrzyska paraolimpijskie z Rosjanami i Białorusinami Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski (MKP) zgodził się na udział sportowców z Rosji i Białorusi w igrzyskach paraolimpijskich, choć wystąpią tam jako atleci neutralni.

15:37 Siemoniak: Ukraina w NATO? To nie powinno być na stole w czasie wojny

- Dzisiaj trzeba doprowadzić do tego, żeby nie ginęli ludzie, żeby zaczęli rozmawiać dyplomaci i żeby ratować Ukrainę. Zapowiedź o tym, że wejdzie do NATO, poza tym, że będzie brzmieć efektownie przez pół godziny w mediach, nie zmieni sytuacji - ocenił wiceszef PO.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Siemoniak: Ukraina w NATO? To nie powinno być na stole w czasie wojny - Ukraina przez wiele lat nie miała u siebie zgody politycznej wokół tego, czy ma być w NATO, czy ma aspirować do NATO. Więc ja bym tego tematu, przy całym wsparciu dla Ukrainy, którego udziela Sojusz, w tym momencie nie otwierał - powiedział Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

15:23 Prokuratura w Kijowie wszczyna śledztwo ws. śmierci dziecka

Obwód kijowski rozpoczął śledztwo w sprawie zabójstwa dziecka fragmentem pocisku wystrzelonego przez wojska rosyjskie.

15:18 Matki wziętych do niewoli na Ukrainie Rosjan mogą ich odebrać w Kijowie

O takiej możliwości pisze na Facebooku doradca szefa MSW Ukrainy, Anton Heraszczenko.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraińcy zapraszają matki pojmanych Rosjan do Kijowa "Proszę o przekazanie informacji tysiącom nieszczęsnych matek, których synowie zostali schwytani na Ukrainie" - pisze na Facebooku doradca szefa ukraińskiego MSW, Anton Heraszczenko.

15:13 Korea Południowa weźmie "aktywny udział" w sankcjach wobec Rosji

Korea zdecydowanie potępia rosyjską agresję na Ukrainę i planuje aktywny udział w sankcjach wywieranych na Rosję. Koreańscy przyjaciele udzielają Ukrainie pomocy humanitarnej - przekazał w mediach społecznościowych szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba



15:04 Doradca szefa MSW Ukrainy: Rosjanie z terytorium Ukrainy mogą ostrzelać Białoruś

Anton Heraszczenko ostrzegł, że Rosjanie mogą przygotowywać prowokację z terytorium Ukrainy. Prowokacja może polegać na ostrzelaniu białoruskich posterunków granicznych przez Rosjan w ukraińskich mundurach, ostrzale rakietowym białoruskich miast lub doprowadzeniu do wybuchu w rafinerii w Mozyrzu.

14:53 Koncerny technologiczne uderzają w Rosję. Tylko nie z Chin

Koncerny Dell i HP zdecydowały o wstrzymaniu sprzedaż swoich produktów w Rosji. Ale połowa komputerów i smartfonów w tym kraju pochodzi z Chin.

Czytaj więcej Globalne Interesy Techno giganci biją w Rosję. Ale nie z Chin Kolejne koncerny technologiczne uderzają w rosyjski rynek. Koncerny Dell i HP zdecydowały o wstrzymaniu sprzedaż swoich produktów do tamtejszych odbiorców. Ale połowa komputerów i smartfonów w Rosji pochodzi z Państwa Środka.

14:51 Węgiel z Rosji przestanie płynąć do Polski?

Zdaniem ekspertów na gruncie obecnego prawa unijnego taki zakaz można już wprowadzić.

Czytaj więcej Węgiel Eksperci: Polska nie musi czekać na Brukselę ws. zakazu importu węgla z Rosji Polska zapowiedziała gotowość wprowadzenia embarga na rosyjski węgiel. Premier Morawiecki oczekuje jednak gwarancji Komisji Europejskiej, że nie zostanie ukarana za ten krok. Jednak na gruncie obecnego prawa unijnego taki zakaz można już wprowadzić.

14:39 Premier Ukrainy dziękuje Polakom i prezydentowi Andrzejowi Dudzie

Podziękowania dla Polaków, za udzielenie pomocy uciekinierom z Ukrainy, przekazał też papież Franciszek.

Czytaj więcej Dyplomacja Premier Ukrainy i papież Franciszek dziękują Polakom - Wy jako pierwsi wsparliście Ukrainę, jestem wam wdzięczny - mówił w czasie środowej audiencji generalnej w Watykanie, papież Franciszek.

14:35 4 marca w Rosji może zostać wprowadzony stan wojenny - twierdzi doradca Zełenskiego

Michaił Podoliak pisze, że tego dnia zbierają się obie izby rosyjskiego parlamentu.



14:33 Świat rezygnuje z rosyjskiej ropy

Bardzo droga ropa już nie pomaga Rosjanom. Trudno jest im ją sprzedać nawet z 20 dolarowym dyskontem. I to w czasach, kiedy za baryłkę trzeba zapłacić nawet 110 dolarów. Najwięcej od 8 lat.

Czytaj więcej Ropa Świat nie chce już rosyjskiej ropy. To będą niespokojne tygodnie Bardzo droga ropa już nie pomaga Rosjanom. Trudno jest im ją sprzedać nawet z 20 dolarowym dyskontem. I to w czasach, kiedy za baryłkę trzeba zapłacić nawet 110 dolarów. Najwięcej od 8 lat.

14:31 Roman Abramowicz próbuje pozbyć się majątku w Wielkiej Brytanii

Rosyjskie oligarcha próbuje uniknąć ewentualnych brytyjskich sankcji. Podobno na sprzedaż jest m.in. innymi posiadłość Abramowicza obok Kensington Pałace zajmowanego przez księcia Williama i księżną Kate.

Czytaj więcej Biznes Roman Abramowicz sprzedaje nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Co trafi na rynek? Według członka Izby Gmin, Abramowicz, rosyjski miliarder od lat związany z Wielką Brytanią, wyprzedaje należące do niego domy i mieszkania, chce zdążyć przed sankcjami, które mogą go objąć. Jakie nieruchomości na Wyspach ma Abramowicz?

14:29 Druga tura rozmów Rosji z Ukrainą odbędzie się dziś - potwierdza strona ukraińska

14:27 Mer Mariupola zaprzecza słowom separatystów, twierdzi, że Rosjanie blokują ewakuację cywilów

W mieście ostrzeliwane mają być bloki mieszkalne i szpitale.

14:08 Ponad 2 tys. cywilów zginęło w wyniku działań wojennych Rosji - podają ukraińskie władze

To liczba znacznie wyższa, niż podawana przez ONZ, które mówi o niespełna 200 ofiarach.



14:07 Ostrzał w obwodzie ługańskim, trafiona wieża telewizyjna

Pocisk trafił w wieżę telewizyjną w mieście Lisiczańsk (obwód ługański) - poinformował doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko. Ukraińskie służby podały, że na skutek ostrzału uszkodzone zostały także sklep i browar. Z kolei w innym mieście obwodu, Siewierodoniecku, pociski uszkodziły budynek przedszkola oraz gazociąg - podała agencja Interfax-Ukraina.

14:03 Andrzej Duda otwiera posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

14:03 NEXTA: Rosjanie niemal zniszczyli miasteczko Borodianka

"Ale wróg nadal nie zdołał zmusić go do kapitulacji" - zaznacza NEXTA.



14:00 USA nie wykluczają nałożenia sankcji na rosyjskie surowce energetyczne

Tak wynika ze słów rzeczniczki Białego Domu, Jen Psaki.

13:59 Sprzeczne doniesienia o terminie rozmów Rosji z Ukrainą

Według jednego źródła, druga runda negocjacji rosyjsko-ukraińskich odbędzie się w środę, według drugiego - termin nie został jeszcze ustalony.

13:46 Litwa, Łotwa i Estonia rezygnują z prądu z Rosji i Białorusi

Republiki bałtyckie chcą szybszej synchronizacji swoich sieci z Unią i całkowitej rezygnacji z importu energii z Rosji i Białorusi.

Czytaj więcej Energetyka Republiki bałtyckie rezygnują z prądu z Rosji i Białorusi Litwa, Łotwa i Estonia chcą szybszej synchronizacji swoich sieci z Unią i całkowitej rezygnacji z importu energii z Rosji i Białorusi.

13:44 Jak zdobyć paszport dla siebie i dziecka

Polacy szturmują biura paszportowe. "Na wszelki wypadek" - tłumaczą. Po 27 marca zdobycie paszportu ma być jednak łatwiejsze.

Czytaj więcej W sądzie i w urzędzie Szturm po paszporty. Jak zdobyć przepustkę za granicę dla siebie i dzieci? Paszport nie zawsze jest potrzebny, gdy chcemy dostać się za granicę. Do większości państw Europy możemy wjechać jedynie z dowodem osobistym - powinno go posiać także dziecko podróżujące z rodzicami. Jeśli zaś planujemy wyjazd z Europy, to z wnioskiem o paszport warto poczekać do 27 marca.

13:38 1 marca w rejonie Kijowa Rosjanie mieli stracić dwa myśliwce Su-35

Informacje na ten temat podaje ukraińskie dowództwo sił powietrznych. Strona ukraińska miała stracić jeden myśliwiec MiG-29.



13:36 Mieszkańcy Enerhodaru blokują drogę, tak aby nie mogły nią przejść rosyjskie wojska

Miasto jest położone w obwodzie zaporoskim.

13:33 Japonia gotowa przyjmować uchodźców z Ukrainy

Premier Japonii, Fumio Kishida, zadeklarował to w rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim.



13:30 Dostęp do leków i szczepień dla Ukraińców

Minister zdrowia poinformował, że refundacja leków dla obywateli Ukrainy ma odbywać się na takich samych zasadach jak dla obywateli Polski. Ukraińcy mają mieć też identyczny dostęp do szczepień, nie tylko na COVID-19. W pełnym zakresie zostanie im też udostępniony system testowania na COVID-19 - przekazał Adam Niedzielski.

13:29 NEXTA zamieszcza nagranie, na którym mieszkańcy Kramatorska przygotowują koktajle Mołotowa

Kramatorsk to miasto położone w obwodzie donieckim.

13:27 W sieci pojawiają się zdjęcia zniszczeń w centrum ostrzeliwanego przez Rosjan Charkowa

13:25 MZ: Leczenie obywateli Ukrainy będzie refinansowane z budżetu

Niedzielski powiedział, że obywatele Ukrainy będą mogli otrzymać opiekę medyczną na wszystkich poziomach systemu, np. w placówkach POZ czy szpitalach. Płatnikiem ma być NFZ, ale wtórnie środki zostaną refinansowane z budżetu państwa. Minister zdrowia zaznaczył, że w związku z tym nie ma uszczuplenia składki zdrowotnej, a dostępność leczenia dla Polaków nie będzie "ograniczona finansowo".

13:25 Ukraińcy nie muszą wykazywać w majątku zdobytych czołgów

Nie trzeba deklarować zdobytych rosyjskich czołgów oraz innego sprzętu najeźdźców - napisała Ukraińska Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK).

13:23 Niedzielski: 7 tys. miejsc w szpitalach dla obywateli Ukrainy

Minister zdrowia przekazał, że plan zabezpieczenia medycznego obejmuje 120 szpitali, wskazanych przez wojewodów. - W tych szpitalach mamy ok. 7 tys. miejsc, które możemy przeznaczyć na leczenie obywateli Ukrainy - powiedział.

13:23 Niedzielski: Funkcjonuje 27 punktów recepcyjnych

Szef resortu zdrowia, że w Polsce jest 27 punktów recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy, w tym 7 w woj. lubelskim i 6 - w podkarpackim. W punktach znajdują się punkty opieki medycznej, jest możliwość lądowania śmigłowców LPR.

13:22 Niedzielski o pomocy medycznej dla Ukraińców

To siódmy dzień, odkąd Rosja zaatakowała Ukrainę. Państwo polskie stara się na wszelkie możliwe sposoby pomagać państwu ukraińskiemu, jak i obywatelom Ukrainy - powiedział na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

13:21 Kliczko: Jestem dumny z bycia Ukraińcem

- Nie widziałem takiej jedności, patriotyzmu, odwagi, w żadnym kraju świata - oświadczył mer Kijowa, Witalij Kliczko.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Kliczko: Rosyjscy żołnierze bliżej Kijowa. Będziemy walczyć Rosjanie podciągają swoje jednostki coraz bliżej i bliżej stolicy, Kijów przygotowuje się do obrony miasta - powiedział mer Kijowa, Witalij Kliczko.

13:01 Rakieta manewrująca trafiła budynek rady miejskiej w Charkowie

Zastępca gubernatora obwodu charkowskiego poinformował, że rakieta manewrująca trafiła budynek rady miejskiej Charkowa.



12:51 Kijów: Dywersanci zatrzymani w metrze

Ukraińska policja informuje, że na terenie kijowskiego metra zatrzymano pięciu dywersantów. Jeden miał mieć ukrytą w zabawce amunicję, inny przekazywać Rosjanom za pośrednictwem internetowego komunikatora informacje o pozycjach wojsk ukraińskich - podaje agencja Interfax-Ukraina.

12:48 Poczta Polska oferuje Ukraińcom pracę i nocleg

Państwowy operator zaoferował transport dla uciekających przed wojną Ukraińców, ponad 200 miejsc noclegowych, a także możliwość zatrudnienia.

12:33 Konserwatorzy dzieł sztuki dla Ukrainy

Polscy konserwatorzy i artyści zorganizowali zbiórkę artykułów medycznych na rzecz osób potrzebujących w Ukrainie. Ze względu na dostępność niektórych artykułów wyłącznie w hurtowniach organizowana jest zbiórka pieniędzy na https://zrzutka.pl/2658xm. Pierwszy transport został przewieziony. Osoby związane ze środowiskiem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie mają systematycznie jeździć busem do Ukrainy, w drodze powrotnej zabierając osoby, które będą potrzebowały pomocy.

12:32 Sieroty z Ukrainy w Polsce

Granicę przekroczyło sto dzieci z sierocińca z Kijowa. Jutro do Polski przyjedzie kolejna grupa.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Sieroty z Ukrainy przyjechały do Polski Granicę przekroczyło sto dzieci z sierocińca z Kijowa. Jutro do Polski przyjedzie kolejna grupa.

12:28 MSW Ukrainy: Ludzie żyją w metrze, cały świat powinien to zobaczyć

Z powodu inwazji rosyjskiego okupanta, kijowianie żyją na stacjach metra. Cały świat powinien to zobaczyć - pisze w mediach społecznościowych MSW Ukrainy, publikując fotografie.

12:20 Ukraina dziękuje Hiszpanii za wparcie

Premier Ukrainy Denys Szmyhal podziękował szefowi hiszpańskiego rządu Pedro Sánchezowi za "wspieranie Ukraińców, dostarczanie broni ofensywnej i inne rzeczywiste środki odstraszania agresora".

12:09 Nieoficjalnie: Kreml szykuje byłego prezydenta Ukrainy do "operacji specjalnej"

Kreml może próbować ogłosić obalonego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza nowym prezydentem Ukrainy - twierdzi "Ukraińska Prawda", powołując się na źródła wywiadowcze.

12:08 Ceny gazu poszybowały do rekordowych poziomów

Koszt kontraktów terminowych na gaz w Europie wzrósł w środę o prawie 60 proc. do historycznego maksimum - 2226 dolarów za tysiąc metrów sześciennych w Londynie. To efekt spekulacji rynkowych.

Czytaj więcej Gaz Gaz jest rekordowo drogi. Ktoś manipuluje rynkiem Koszt kontraktów terminowych na gaz w Europie wzrósł w środę o prawie 60 proc. do historycznego maksimum - 2226 dolarów za tysiąc metrów sześciennych w Londynie. To efekt spekulacji rynkowych.

12:07 Ukraińcy napisali piosenkę o dronach Bayraktar

Utwór udostępniła w swoich mediach społecznościowych armia ukraińska. Autor nie jest znany, ale piosenka błyskawicznie stała się hitem, także poza Ukrainą.

Czytaj więcej Muzyka Piosenka o dronach Bayraktar jest hitem w Ukrainie. „To kandydat do Eurowizji" Piosenka o tureckich dronach Bayraktar TB2, wykorzystywanych przez ukraińską armię do walki z wojskami rosyjskimi, stała się niezwykle popularna w mediach społecznościowych. Autor utworu nie jest znany, ale piosenka zaczęła żyć własnym życiem.

12:06 Rosyjski producent stali wstrzymuje eksport do UE

Stalowy koncern Sievierstal zaprzestaje eksportu swoich wyrobów na teren Unii Europejskiej. Właściciel koncernu Aleksiej Mordaszow został niedawno objęty sankcjami Zachodu.

Czytaj więcej Biznes Sievierstal wstrzymuje eksport wyrobów stalowych do Unii Stalowy koncern oligarchy Aleksieja Mordaszowa zaprzestaje eksportu swoich wyrobów na teren Wspólnoty. Właściciel koncernu został niedawno objęty sankcjami Zachodu. Publicznie wyraził swoje niezadowolenie, uznając takie działania Unii za „niesprawiedliwe”.

11:48 Kraje UE chcą zamknąć porty dla rosyjskich statków

Unijne państwa rozważają wprowadzenie zakazu zawijania rosyjskich statków do ich portów. Zrobiły to już władze Wielkiej Brytanii, a Kanada to zapowiedziała.

Czytaj więcej Transport Porty w Europie będą zamknięte dla rosyjskich statków Kraje Unii Europejskiej rozważają wprowadzenie zakazu zawijania rosyjskich statków do ich portów. Zrobiły to już władze Wielkiej Brytanii, a Kanada to zapowiedziała.

11:46 Mer miasta Sumy: Był ostrzał, są ofiary

- Sytuacja w mieście jest napięta. Rano był ostrzał, są ofiary. Jesteśmy bez dachu nad głową. Są kłopoty z komunikacją, z dostępem do internetu. Staramy się wytrzymać - powiedział Ołeksandr Łysenko, mer miasta Sumy na północnym-wschodzie Ukrainy, cytowany przez ukraiński portal Suspilne.

11:25 Incydenty w Przemyślu. Policja ostrzega przed dezinformacją

We wtorek w Przemyślu pobito troje obcokrajowców. A w internecie nasila się kampania dezinformacyjna wobec uchodźców.

Czytaj więcej Prawo dla Ciebie Uchodźcy z Ukrainy w Przemyślu. Incydenty, policja i dezinformacja Już ponad 400 tys. uchodźców z napadniętej przez Federację Rosyjską Ukrainy dotarło do Polski. Wśród nich są obywatele Ukrainy, ale także innych państw. We wtorek w Przemyślu pobito troje obcokrajowców. A w internecie nasila się kampania dezinformacyjna wobec uchodźców.

11:23 Ukraina: najwyższe w historii poparcie Ukraińców dla członkostwa w NATO

Ponad 3/4 Ukraińców chce Ukrainy w NATO. 80 procent badanych deklaruje gotowość do walki zbrojnej z Rosjanami - wynika z badania Rating Group.



11:22 Minister o pomocy dla obywateli Ukrainy: Rozmawiamy z UE o współfinansowaniu

- Już dzisiaj prawo w Polsce jest takie, że cudzoziemcy, którzy przebywają na terenie Rzeczpospolitej i mają prawo do pracy, mogą korzystać ze świadczeń rodzinnych - a więc i ze świadczenia "Rodzina 500 plus", "Dobry start", "Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego" - powiedziała w audycji "Siódma-Dziewiąta" poranka rozgłośni katolickich minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Czytaj więcej Polityka 500+ dla obywateli Ukrainy. Minister Maląg: To bardzo potężne środki finansowe, rozmawiamy z UE Uchodźcy z Ukrainy uciekający przed wojną będą mieli w Polsce prawo do pracy, dostęp do pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Pytana o koszt wypłat z programu 500+ dla tych osób minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała, że "to bardzo potężne środki finansowe". W programie "Siódma - Dziewiąta" dodała, że wsparcie będzie "zabezpieczone przez budżet państwa", ale że Polska rozmawia z UE o kwestii współfinansowania tej pomocy.

11:19 Mer Chersonia prosi dziennikarzy o pomoc w uniknięciu katastrofy

Ihor Kołychajew mówi, że potrzebne jest stworzenie "zielonych korytarzy" do ewakuacji rannych i usunięcia z miasta zwłok ofiar.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Mer Chersonia alarmuje: Możliwa katastrofa humanitarna Mer Chersonia, Ihor Kołychajew, alarmuje, że w mieście może dojść do katastrofy humanitarnej i zażądał stworzenia "zielonego korytarza" (korytarza humanitarnego - red.), by ewakuować z miasta rannych oraz wywieźć zwłoki zabitych.

11:06 Kliczko: Kijów wysłał pomoc humanitarną do Buczy

Witalij Kliczko poinformował, że stolica wysłała pomoc humanitarną do miasta położonego w pobliżu Kijowa, które broni się przed Rosjanami. Kliczko podziękował też Czerwonemu Krzyżowi za dostarczenie pomocy do stolicy Ukrainy.



11:02 World Central Kitchen jest już na granicy polsko-ukraińskiej

World Central Kitchen, organizacja, która karmi ofiary konfliktów na całym świecie, rozstawiła swoje kuchnie na przejściu w Medyce. W 2021 roku Jeff Bezos wsparł działalność organizacji Jose Andresa kwotą 100 milionów dolarów.

11:00 Nawalny wzywa, by Rosjanie protestowali przeciw wojnie w dni powszednie o 19, w weekendy o 14

Apel opozycjonisty przekazała jego rzeczniczka.

10:46 Paweł Kowal mówi o potrzebie "deputinizacji" europejskiej polityki

Polityków, których nie stać na gesty świadczące o odcięciu się od Putina, należy - zdaniem Kowala - traktować jako sojuszników przywódcy Rosji.

Czytaj więcej Dyplomacja Kowal: Niepojęte jest, że szef MSZ Węgier nie oddał orderu od Putina Politycy, którzy dalej utrzymują kontakt z Putinem i nie stać ich na jasne gesty, powinni być traktowani jak kolaboranci Putina - podkreślił Paweł Kowal, poseł KO, były wiceszef MSZ-u, w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem, odnosząc się do koncepcji tzw. deputinizacji

10:33 W Starobielsku, w obwodzie ługańskim, cywile blokują drogę rosyjskiej kolumnie wojskowej

10:26 Doradca prezydenta Ukrainy, Mychajło Podoliak, nie wyklucza dalszych rozmów z Rosjanami

Podoliak pytany o datę takich rozmów (TASS podawał wczoraj, że miało do nich dojść dzisiaj) stwierdził, że "jest ona obecnie dyskutowana". - Potrzebna jest rzeczowa agenda - dodał.



10:24 Rada miejska Mariupola: Miasto wciąż pod ukraińską kontrolą

Rada miasta, które - według strony rosyjskiej jest objęte blokadą - informuje, że w mieście ostrzeliwane są obiekty cywilne, w tym bloki mieszkalne i szpitale.



10:20 Sbierbank zamyka swoje oddziały w Europie

Klienci europejskich oddziałów rosyjskiego Sbierbanku rzucili się wybierać gotówkę i likwidować konta. W efekcie Sbierbank zdecydował się zamknąć placówki.

10:18 Brytyjski minister obrony: Bombardowanie miast Ukrainy będzie jeszcze intensywniejsze

Ben Wallace twierdzi też, że Władimir Putin nie przejmuje się sankcjami nałożonymi na Rosję przez Zachód.

10:12 Roskosmos zaprzecza utracie kontroli nad rosyjskimi satelitami szpiegowskimi

- Wszystkie nasze centra kontroli pracują normalnie - powiedział dyrektor generalny rosyjskiej agencji kosmicznej Dmitrij Rogozin. Wcześniej ukraińskie media podawały, że na skutek ataku hakerskiego grupy powiązanej z Anonymous Rosja nie ma kontroli nad własnymi satelitami szpiegowskimi. - Te informacje nie są prawdziwe - napisał w mediach społecznościowych Rogozin. Następnie dodał, że atak dotyczył testowego systemu, który "nie ma nic wspólnego z systemem kontroli statków kosmicznych Roskosmosu". - Atak został automatycznie wykryty i zatrzymany - oświadczył.

10:04 Rosyjscy turyści nie mogą wrócić do domów

Tysiące Rosjan utknęło na Karaibach i w Bułgarii. Nie wiedzą, jak wrócić do siebie po zamknięciu przez Unię przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów.

Czytaj więcej Biznes Turyści z Rosji utknęli w Bułgarii i na Karaibach Kilkuset Rosjan, którzy przylecieli samolotami do ośrodków narciarskich w Bułgarii zastanawia się, jak wrócą do siebie po zamknięciu przez Unię przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów.

09:53 Cena ropy wzrosła do 113 dolarów za baryłkę

To największy poziom od czerwca 2014 roku.



09:51 Rosja: Nasze wojska zdobyły Chersoń

Wojska rosyjskie przejęły kontrolę nad miastem Chersoń - podają agencje informacyjne z Rosji.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosja: Zdobyliśmy Chersoń. Ukraina: W parku ciała kilkudziesięciu obrońców miasta Wojska rosyjskie zdobyły miasto Chersoń na południu Ukrainy - podały rosyjskie agencje państwowe, powołując się MON Rosji. Wcześniej władze lokalne informowały, że miasto jest otoczone przez siły wroga.

09:48 Mateusz Morawiecki apeluje do KE o wprowadzenie embarga na import węgla z Rosji

Czytaj więcej Dyplomacja Morawiecki do KE: Polska natychmiast chce przerwać import węgla z Rosji Dziś najważniejsza sprawa to pomóc ludziom, którzy uciekają przed wojną - mówił na lotnisku Rzeszów-Jesionka premier Mateusz Morawiecki, który spotkał się z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem.

09:32 Z danych ukraińskiego Sztabu Generalnego wynika, że Rosja straciła na Ukrainie 5 840 żołnierzy

Sztab Generalny zwraca przy tym uwagę, że szacowanie strat Rosjan jest utrudnione ze względu na "dużą intensywność walk".



09:21 180 jednostek rosyjskiego sprzętu zniszczonych w obwodzie sumskim przez drony Bayraktar TB2

Informacje na ten temat przekazał Dmitri Żiwicki, gubernator obwodu sumskiego.



09:19 W Charkowie płonie budynek Wydziału Socjologii tamtejszego uniwersytetu

09:18 Cichocki: Poważne ryzyko użycia broni nuklearnej byłoby początkiem III wojny światowej

- Z tego co wiem, jest poważnie zniszczona główna arteria wjazdowa na kierunku zachodnim do Kijowa, są bardzo zniszczone miejscowości przy wjeździe do Kijowa z północnego-zachodu - mówił ambasador RP na Ukrainie, który przebywa w Kijowie.

09:17 MFW i Bank Światowy zapewnią wielką pomoc Ukrainie

Obie instytucje finansowe z Waszyngtonu szykują miliardy dodatkowej pomocy dla Ukrainy, bo wojna w tym kraju wywołuje poważne skutki gospodarcze.

Czytaj więcej Finanse MFW i Bank Światowy szykują dużą pomoc dla Ukrainy Obie instytucje finansowe z Waszyngtonu podały, że prowadzą wyścig z czasem, by zapewnić Ukrainie miliardy dodatkowej pomocy, bo wojna w tym kraju wywołuje poważne skutki.

09:16 Jeszcze zanim Turcja zamknęła cieśniny, Ankara zablokowała przepłynięcie czterech okrętów Rosji

Na Morze Czarne chciały wpłynąć prawdopodobnie dwa niszczyciele, fregata i okręt rozpoznania.

09:01 Minister obrony Ukrainy: Wkrótce otrzymamy nowe tureckie drony

Chodzi o drony Bayraktar TB2, dzięki którym ukraińska armia skutecznie atakuje rosyjskie kolumny pancerne. Oprócz tego - według słów Ołeksija Reznikowa, na Ukrainę mają dotrzeć pociski przeciwlotnicze Stinger i pociski przeciwpancerne Javelin.



08:57 Biatlon bez rosyjskich i białoruskich zawodników

Rada Wykonawcza Międzynarodowej Unii Biatlonu postanowiła nie zezwalać na udział jakichkolwiek rosyjskich lub białoruskich sportowców i działaczy w swoich międzynarodowych imprezach aż do odwołania.

Stało się to dzień po tym, jak podczas walk poległ 19-letni ukraiński biatlonista Jewgen Małyszew, a wybitny zawodnik i mistrz świata Dmitry Pidrucznyj poinformował, że obecnie broni swojego rodzinnego miasta Tarnopola.

08:56 Płonie fabryka czołgów w Charkowie

08:52 Najnowsze dane o przebiegu walk brytyjskiego resortu obrony

"Rosyjskie wojska weszły do Chersonia na południu, ale ogólnie ich zyski w ciągu ostatniej doby były ograniczone" - głosi komunikat umieszczony na profilu resortu obrony Wielkiej Brytanii na Twitterze.



08:49 Zełenski apeluje do Żydów świata po tym jak bomby spadły na Babi Jar

Tak rodzi się nazizm - mówi prezydent Ukrainy.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Zełenski z apelem do Żydów świata: Tak rodzi się nazizm Walczymy tutaj w obronie prawdy, pokoju, tego, co chcemy osiągnąć, aby nasi obywatele żyli tak jak chcemy - mówił w swoim najnowszym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

08:37 Kułeba: Putin jest na wojnie z dziećmi także w Rosji

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba napisał, że prezydent Rosji Władimir Putin prowadzi wojnę z dziećmi nie tylko na Ukrainie, gdzie "jego pociski spadają na przedszkola i sierocińce", ale także w Rosji. Minister podał, że troje dzieci spędziło w Moskwie "noc za kratami" za protest antywojenny. "Tak boi się ten człowiek" - ocenił szef ukraińskiej dyplomacji.

08:36 Władze Chersonia podają, że miasto zostało okrążone

We wtorek pojawiły się informacje o rosyjskich żołnierzach, którzy wkraczają do miasta.

08:34 Rzeczniczka Unii Europejskich Demokratów: W Charkowie została zabita moja ciocia

"Niewinna kobieta, miała syna w moim wieku" - pisze Daria Brzezicka.



08:32 Prof. Zybertowicz przekonuje, że Zachód powinien zacząć rozmawiać z oligarchami z Rosji

Zdaniem społecznego doradcy prezydenta Andrzeja Dudy oligarchowie mogą powstrzymać działania Władimira Putina, który reprezentuje ich interesy.

Czytaj więcej Dyplomacja Prof. Zybertowicz: Uświadomić oligarchom z Rosji, że będzie się im pluć pod nogi Bohaterstwo oraz sprawna organizacja wysiłku obronnego Ukraińców jest niezbędna, bez tego nie ma szans na perspektywy tego rozwiązania - mówił w rozmowie z TVP1 społeczny doradca prezydenta Andrzeja Dudy, prof. Andrzej Zybertowicz, pytany o to w czym widzi nadzieję dla zaatakowanej przez Rosję Ukrainy.

08:20 Rośnie liczba rannych w szpitalach w Mariupolu

Do wieczora 1 marca w szpitalach miasta nad Morzem Azowskim miało znajdować się 128 osób rannych w wyniku ostrzału miasta - poinformował mer Mariupola, Wadim Bojczenko. Mer pisze, że ostrzelane zostały dzielnice mieszkalne miasta. - Nasi lekarze nie wracają na noc do domów - podkreślił Bojczenko w nagraniu umieszczonym na Facebooku.



08:19 Rosjanie nie obejrzą filmów Universal Pictures

Amerykańska wytwórnia filmowa Universal Pictures ogłosiła, że "w związku z trwającym kryzysem humanitarnym na Ukrainie" wstrzymuje planowane premiery kinowe w Rosji. O decyzji poinformował rzecznik.

08:14 Minister: Putin będzie ścigany jak Milošević

Wszystko będzie rozliczone. Każdy rosyjski dowódca musi mieć świadomość, że każdy wydany teraz rozkaz oznaczający ataki na cele cywilne będzie pociągnięty do odpowiedzialności - powiedział w radiowej Jedynce wiceszef MSZ.

Czytaj więcej Dyplomacja Wojna na Ukrainie. Wiceszef MSZ: Putin odpowie za zbrodnie wojenne, będzie mu groziło dożywocie - To Niemcy w czasie II wojny światowej bombardowali szpitale w Europie. Teraz właśnie tak robią Rosjanie - powiedział wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, odnosząc się do działań prowadzonych przez Rosję po inwazji na Ukrainę. Dodał, że prezydent Rosji Władimir Putin stanie przed Trybunałem w Hadze za zbrodnie wojenne.

08:13 Separatyści ostrzegają, że Mariupolowi grozi katastrofa humanitarna

Ich zdaniem mieszkańcy nie mają elektryczności, a wkrótce zabraknie im żywności.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Donbas: Separatyści chcą rozmawiać o kapitulacji Mariupola Rosyjska agencja Interfax podaje, że siły Donieckiej Republiki Ludowej, separatystycznej, samozwańczej republiki na terenie ukraińskiego Donbasu, chcą poprzez negocjacje skłonić obrońców Mariupola, miasta w Donbasie, by ci złożyli broń - poinformował przedstawiciel milicji ludowej Republiki, Eduard Basurin.

07:58 Wiceszef MSWiA: W Polsce jest ponad 450 tys. uchodźców z Ukrainy

07:57 W sieci pojawiają się zdjęcia zniszczonej rosyjskiej kolumny w Buczy, w obwodzie kijowskim

07:55 Charków: W czasie ostrzału trafiona została miejska komenda policji

07:52 Charków: 21 zabitych, 112 rannych w wyniku ostrzału miasta w ciągu minionej doby

Mer Charkowa, Ołeh Synehubow poinformował, że ukraińskie pozycje obronne znajdowały się w nocy z wtorku na środę pod ciągłym ostrzałem wroga - z powietrza i z ziemi. Mer dodał, że atakowane były północne i północno-wschodnie dzielnice miasta. Potwierdza atak na szpital wojskowy.



07:50 Kumoch: Kijów miał paść pierwszego dnia. Jest siódmy dzień wojny

Prezydencki minister podkreśla, że Kijów wciąż się broni i jest stolicą broniącego się państwa.

07:39 Wojna uderza w oligarchów. Putin sięga do ich kieszeni

Kremlowskie władze mocno ograniczyły możliwość transferu pieniędzy z Rosji za granicę. Dotyczy to także oligarchów bliskich Putinowi.

07:32 W Kijowie rozległy się rano syreny alarmowe

07:14 Resort obrony Ukrainy: Klinika położnicza w Żytomierzu została zniszczona przez rosyjskie rakiety

"Jeśli to nie jest ludobójstwo, to co to jest" - pyta resort na Twitterze.



07:12 Prezydent Tajwanu przeznaczy swoje miesięczne zarobki na pomoc humanitarną dla Ukrainy

Taką samą decyzję jak Tsai Ing-wen podjął wiceprezydent, William Lai i premier Su Tseng-chang.



07:10 Ukraiński Sztab Generalny informuje, że Rosjanie kontynuują ofensywę z północy na Kijów

Atak na Kijów prowadzony jest z dwóch kierunków - północnego zachodu i północnego wschodu.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Sztab Generalny Ukrainy: Wróg atakuje na wszystkich kierunkach, idzie na Kijów Rosyjska armia próbuje kontynuować ofensywę na wszystkich kierunkach, próbuje doprowadzić do blokady Mariupola, ataki są odpierane przez siły zbrojne Ukrainy, rosyjska armia ponosi znaczące straty - podaje Sztab Generalny sił zbrojnych Ukrainy.

06:53 Giełda papierów wartościowych w Moskwie w środę znów się nie otworzy

Giełda nie działa od poniedziałku.



06:52 W wyniku uderzenia rakiety manewrującej w Żytomierzu zginęły co najmniej cztery osoby

Rakieta uderzyła w domy, które znajdują się w pobliżu bazy sił powietrznych.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Żytomierz: Domy zapłonęły po uderzeniu rakiety manewrującej W Żytomierzu cztery osoby zginęły po tym jak rakieta manewrująca spadła na domy znajdujące się w pobliżu bazy sił powietrznych Ukrainy - informuje doradca szefa MSW Ukrainy, Anton Heraszczenko.

06:30 W sieci pojawiają się nagrania dokumentujące skutki nocnego ostrzału Charkowa

06:25 Na razie nie widać większego zainteresowania edukacją ukraińskich dzieci w polskich szkołach

Rodzice pytają raczej o zajęcia świetlicowe. Jednak samorządy przygotowują się na zwiększoną liczbę uczniów w placówkach, a resort edukacji stara się uprościć prawo - pisze Joanna Ćwiek.

06:23 Rzeczniczka SG: Wpuszczamy uchodźców z Ukrainy bez względu na narodowość i obywatelstwo

Przy przejściu granicznym w Hrebennem płonie kilka ognisk. Przy jednym z nich grzeje się grupka młodych ludzi o ciemnej karnacji skóry. To studenci z Indii. Jeszcze kilka dni temu słuchali wykładów na wydziale ekonomii uniwersytetu w Połtawie - pisze Paweł Rochowicz w korespondencji z polskiej granicy.

Czytaj więcej Społeczeństwo Do wolnego świata. Korespondencja Pawła Rochowicza z Hrebennego Z Ukrainy uciekają nie tylko obywatele tego kraju. Wojna brutalnie przerwała tam studia wielu młodym ludziom z Azji i Afryki. Schronienia szukają w Polsce.

06:20 Komendant policji z Charkowa: Sytuacja w rejonie szpitala wojskowego pod kontrolą

Wołodymyr Tymoszko poinformował, że ochrona obiektu, który został zaatakowany przez rosyjskich spadochroniarzy została wzmocniona, a w czasie walk o szpital - według słów Tymoszki - nie zginął żadne ukraiński żołnierz.



06:12 Putin sięga do brutalnych metod pacyfikacji przeciwnika, które wypróbował w Czeczenii i Syrii

Czy nadchodzącą katastrofę da się powstrzymać na drodze dyplomatycznej? O możliwości ogłoszenia przez Ukrainę neutralności wspominał kilka dni temu Wołodymyr Zełenski. Jednak – odpowiadając na pytanie „Rzeczpospolitej” – czy rysuje się jakiś kompromis, przebywający we wtorek w Warszawie, premier Wielkiej Brytanii nie ukrywał pesymizmu - pisze Jędrzej Bielecki.

06:10 Najskuteczniejsze sankcje to zamrożenie importu surowców z Rosji - piszemy w "Rz"

Sankcje nałożone na Kreml do tej pory przez kraje zachodnie już przyniosły efekty w postaci destabilizacji rynków i systemu finansowego Rosji. Trudno mówić jednak o efektach w postaci deeskalacji rosyjskiej agresji na Ukrainę - piszemy w "Rzeczpospolitej".

Czytaj więcej Gospodarka Arsenał sankcji na Rosję jeszcze się nie wyczerpał W krótkim okresie można mocniej uderzyć w rosyjskie finanse. Najskuteczniejsze byłoby zamrożenie importu surowców z Rosji. Europa musi się jednak do tego przygotować.

05:59 Japonia nałoży sankcje na Aleksandra Łukaszenkę

Białoruski dyktator ma zostać objęty sankcjami w ciągu tygodnia. Sankcje zostaną nałożone też na innych przedstawicieli władz Białorusi oraz osoby prawne z tego kraju w związku z "zaangażowaniem Białorusi" w "sytuację wokół Ukrainy".



05:57 W sieci pojawiło się nagranie płonącego, intensywnie ostrzeliwanego Żytomierza

Nagranie publikuje na swoim profilu na Twitterze Rada Najwyższa Ukrainy.



05:54 Parlament Ukrainy zamieszcza zdjęcia dzieci śpiących w schronach

"Dobranoc Europo, kiedy ty śpisz, ci mali Ukraińcy strzegą twoich marzeń, stając się ludzką tarczą dla UE wobec rosyjskiej agresji" - pisze na swoim profilu na Twitterze Rada Najwyższa Ukrainy.



05:51 Ukraiński resort obrony ostrzega, że białoruskie jednostki mogą włączyć się do wojny

Powołując się na dane wywiadowcze resort obrony Ukrainy podaje, że zaobserwowano zwiększoną aktywność lotnictwa nad Białorusią oraz ruch konwojów z żywnością i amunicją.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraiński resort obrony: Białoruskie jednostki w gotowości bojowej przy granicy Republika Białorusi, państwo satelickie Rosji, zapewnia pomoc Rosji pozwalając rozmieszczać jej swoje wojska i uzbrojenie na swoim terytorium. W przyszłości może wesprzeć rosyjskich najeźdźców w wojnie Rosji z Ukrainą i pomóc osiągnąć cele okupantów - pisze na Facebooku resort obrony Ukrainy.

05:28 Rosjanie nie mogą wyjechać z kraju z sumą większą niż równowartość 10 tys. dol. w obcej walucie

Zakaz wywożenia sumy większej niż równowartość 10 tys. dolarów w obcej walucie wszedł w życie w środę, po podpisaniu dekretu w tej sprawie przez Władimira Putina.



05:24 Blinken: Wojenny fundusz Putina wart 630 mld dolarów jest bezwartościowy

Sekretarz stanu USA napisał na Twitterze, że dzięki zbudowaniu "koalicji kochających wolność państw na wszystkich kontynentach" i narzuceniu "potężnych sankcji ekonomicznych" maleje znaczenie rezerw finansowych Rosji.



05:23 Rosyjscy spadochroniarze atakują w Charkowie szpital wojskowy

Miasto przez całą noc miało doświadczać ciężkiego ostrzału artyleryjskiego.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne W Charkowie wylądował desant. Rosjanie atakują szpital wojskowy W Charkowie miał wylądować rosyjski desant - spadochroniarze z Rosji mieli zaatakować budynek szpitala wojskowego. Obecnie walki o obiekt trwają.

05:12 W Charkowie w płomieniach miał stanąć budynek tamtejszej Akademii Wojskowej

05:07 70 Japończyków chce jechać na Ukrainę walczyć z Rosjanami

50 z nich ma doświadczenie ze służby w Japońskich Siłach Samoobrony, dwóch - ze służby we francuskiej Legii Cudzoziemskiej.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Kilkudziesięciu Japończyków chce jechać walczyć na Ukrainę 70 Japończyków, w tym 50 byłych członków Japońskich Sił Samoobrony, odpowiedziało na wezwanie władz Ukrainy i zgłosiło się na ochotnika do walki z rosyjską inwazją - podaje dziennik "Mainichi Shimbu".

04:53 Rosyjscy spadochroniarze atakują Charków

W Charkowie miały wylądować rosyjskie wojska powietrzno-desantowe. Spadochroniarze atakują obecnie miejski szpital - podaje ukraińska agencja informacyjna i przedstawiciele ukraińskiej armii. Do ataku miało dojść po intensywnym ostrzale miasta.



04:51 Amnesty International zidentyfikowało 10 przypadków zbrodni wojennych na Ukrainie

Jak czytamy na podstawie "zdjęć, nagrań wideo i zdjęć z satelity" stwierdzono "naruszenie prawa międzynarodowego, które może stanowić zbrodnię wojenną".



04:48 Biden: Putin może okrążyć Kijów czołgami, ale nigdy nie zdobędzie serc i dusz obywateli Ukrainy

W orędziu o stanie państwa prezydent USA zapowiedział, że w dłuższej perspektywie Władimir Putin zapłaci wysoką cenę za inwazję na Ukrainę, a Rosja będzie po niej słabsza, nawet gdy wygra na polu bitwy.

Czytaj więcej Dyplomacja Biden: USA zamkną przestrzeń powietrzną dla Rosji. Putin nie wie, co nadciąga Prezydent USA Joe Biden, w czasie dorocznego orędzia o stanie państwa zapowiedział, że Władimir Putin zapłaci w długiej perspektywie wysoką cenę za inwazję na Ukrainę, nawet jeśli odniesie sukcesy na polu bitwy.

04:25 CNN: Rosyjska armia przejęła kontrolę nad centrum Chersonia

Amerykańska stacja powołuje się na zdjęcia umieszczane w mediach społecznościowych oraz nagranie, w posiadanie którego weszła stacja. Na nagraniu widać rosyjskie pojazdy wojskowe stojące przy Placu Wolności w centrum Chersonia. Budynek władz administracji regionalnej znajduje się przy tym placu.



04:23 Japończycy wpłacili na pomoc Ukrainie 2 mld jenów (17 mln dolarów)

Wpłat dokonało ok. 60 tys. osób - poinformowała ambasada Ukrainy w Japonii.



04:21 Mer Żytomierza poinformował, że jedna z bomb trafiła w budynek mieszkalny

Trafiony budynek znajduje się tuż obok miejskiego szpitala.