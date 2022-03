"Zaangażowanie Białorusi w niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję militarną na Ukrainę będzie miało wysoką cenę” – powiedział w oświadczeniu szef unijnej polityki zagranicznej Josep Borrell.

UE obłożyła sankcjami 22 wysokich rangą białoruskich oficerów - 6 generałów i 16 pułkowników. Nie otrzymają wiz oraz zamrożono ich aktywa za "udział w rosyjskiej niesprowokowanej inwazji na Ukrainę poprzez zezwolenie na agresję militarną ze swojego terytorium”.

Ponadto UE nałożyła dalsze ograniczenia na handel komponentami do produkcji wyrobów tytoniowych, handel drewnem, cementem, żelazem i gumą. Ponadto embargiem zostaje objęty handel nawozami potasowymi, których Białoruś jest wiodącym producentem, a które są dla państwa głównym źródłem dewiz.



To kolejne sankcje UE na Białoruś, po tych nałożonych po brutalnej fali represji wobec przeciwników Łukaszenki, który wraz z synami objęty już jest restrykcjami. Reżim posunął się do wymuszenia lądowania samolotu obcych linii lotniczych, by aresztować niezależnego dziennikarza.

W obliczu międzynarodowej izolacji Łukaszenko w coraz większym stopniu uzależnił się od rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, a ostatnio nadzorował zmiany w konstytucji, które mogłyby pozwolić Moskwie na stałe stacjonowanie wojsk i broni jądrowej w kraju.