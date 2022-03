Za pośrednictwem umieszczonego na Facebooku ogłoszenia ochotników poszukiwał instruktor strzelectwa z Opola, Jan Plewka.

Reklama

Motywem Plewki jest przekonanie, że w wojnie zagrożona jest nie tylko Ukraina, ale także Polska i cała Unia Europejska. Dlatego zdecydował się poszukać ochotników, którzy pojadą do Ukrainy szkolić wojsko, pomagać w ewakuacji cywilów, ale też walczyć.

- W decyzji o wyjeździe utwierdziła mnie informacja o zabiciu przez Rosjan młodej dziewczyny z Kijowa i liczne relacje o śmierci wielu osób cywilnych - mówił Plewka w rozmowie z Wirtualną Polską.

Wszyscy mają doświadczenie wojskowe i ekwipunek, choć wwiezienia na teren Ukrainy własnej broni najprawdopodobniej zabronią im przepisy.

Reklama

Niektóre europejskie państwa, takie jak Dania, Estonia czy Wielka Brytania zezwoliły swoim obywatelom na przystąpienie do ukraińskich oddziałów walczących w obronie kraju.

Polacy, którzy chcą do nich przystąpić, muszą wystąpić o zgodę do odpowiednich jednostek administracyjnych. Cywile - do MSWiA, byli żołnierze - do właściwych Wojskowych Komend Uzupełnień.

MSWiA nie odpowiedziało na pytanie, czy takich zgód już udzieliło. Nie wiadomo też, czy zdobycie zgody ułatwi MON.



Wnioski są rozpatrywane w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.