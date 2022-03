Heraszczenko pisze, że matki Rosjan, które nie mają kontaktu z synami służącymi w armii Federacji Rosyjskiej, powinny zadzwonić pod numer telefonu uruchomiony przez ukraiński resort obrony, by dowiedzieć się, czy ich syn jest w niewoli, czy może nie żyje. Podaje przy tym numery telefonów, na które można dzwonić oraz adres e-mail, na który można napisać.

Reklama

My, Ukraińcy, w przeciwieństwie do faszystów Putina nie walczymy z matkami i ich dziećmi w niewoli Anton Heraszczenko, doradca szefa MSW Ukrainy

Następnie matka, która dostanie informację, że jej syn znajduje się w niewoli, musi przyjechać po niego do Kijowa.



"Po inwazji faszystowskiej armii Putina i zamknięciu przestrzeni powietrznej można to zrobić tylko jadąc do Kaliningradu lub Mińska. Stamtąd autobusem lub taksówką do polskiej granicy. Potem przez terytorium Polski trzeba dostać się do granicy z Ukrainą" - radzi Heraszczenko.

Reklama

Na terytorium Ukrainy matka taka ma zostać odebrana przez przedstawiciela resortu obrony Ukrainy i zabrana do Kijowa, gdzie spotka się z synem.



"My, Ukraińcy, w przeciwieństwie do faszystów Putina nie walczymy z matkami i ich dziećmi w niewoli" - podsumowuje Heraszczenko.



Ukraińcy informowali niedawno, że w ich niewoli przebywa ok. 200 Rosjan.