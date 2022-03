Polski dyplomata przebywa w Kijowie. Pytany o sytuację w stolicy Ukrainy odparł w radiowej Trójce, że właśnie skończył się alarm przeciwlotniczy i że takie alarmy są w mieście ogłaszane "mniej więcej" pięć razy dziennie.

Reklama

Bartosz Cichocki oświadczył, że w dzielnicy, w której przebywa, noc minęła spokojnie. - Trudno mi opisać, czy wszędzie tak było - zastrzegł. Dodał, że po tym, jak we wtorek ostrzelana została wieża telewizyjna w Kijowie, ukraińskie kanały przestały nadawać. - Odbieramy informacje z internetu i polskich środków masowego przekazu - dodał dyplomata.

Czytaj więcej Dyplomacja Wojna na Ukrainie. Wiceszef MSZ: Putin odpowie za zbrodnie wojenne, będzie mu groziło dożywocie - To Niemcy w czasie II wojny światowej bombardowali szpitale w Europie. Teraz właśnie tak robią Rosjanie - powiedział wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, odnosząc się do działań prowadzonych przez Rosję po inwazji na Ukrainę. Dodał, że prezydent Rosji Władimir Putin stanie przed Trybunałem w Hadze za zbrodnie wojenne.

Ambasador RP na Ukrainie był pytany, czy w Kijowie są poważne zniszczenia. - Z tego co wiem, jest poważnie zniszczona główna arteria wjazdowa na kierunku zachodnim do Kijowa, są bardzo zniszczone miejscowości przy wjeździe do Kijowa z północnego-zachodu - przekazał.

Atak wojsk rosyjskich na Ukrainę trwa od tygodnia. Z Ukrainy dopływają doniesienia o zabitych i rannych cywilach oraz ostrzale infrastruktury cywilnej, w tym szpitali i osiedli. Według Kijowa, wojska rosyjskie użyły też podczas działań wojennych bomb kasetowych oraz bomby termobarycznej (próżniowej), czemu strona rosyjska zaprzeczyła. Pytany o używanie zakazanych środków przez Rosję ambasador RP w Kijowie został zapytany, czy jego zdaniem Rosjanie "mogą posunąć się jeszcze dalej".

Reklama

Czytaj więcej Wojsko Prezydent Duda: Nie wysyłamy naszych samolotów na Ukrainę. NATO nie jest stroną tego konfliktu - Nie wysyłamy naszych samolotów, ponieważ to oznaczałoby ingerencję militarną w konflikt, który toczy się na Ukrainie, włączenie się tym samym NATO w konflikt - powiedział prezydent Andrzej Duda, pytany o kwestię przekazania przez NATO samolotów bojowych Ukrainie.

- Jestem przekonany, że system międzynarodowy powstrzyma Rosjan - ONZ, OBWE, poszczególne państwa, które nakładają sankcje - odparł. - Sądzę, że prezydent Putin rozumie, że nawet poważne ryzyko użycia broni nuklearnej byłoby początkiem III wojny światowej, której on nie ma szans wygrać - oświadczył ambasador RP na Ukrainie.

Cichocki ocenił też, Kijów to miasto "nie do zdobycia". - Jest tylko kwestia ceny krwi, jaką przyjdzie za to (obronę - red.) zapłacić - stwierdził.