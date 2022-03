Paszport nie zawsze jest potrzebny, gdy chcemy dostać się za granicę. Do większości państw Europy możemy wjechać jedynie z dowodem osobistym - powinno go posiać także dziecko podróżujące z rodzicami. Jeśli zaś planujemy wyjazd z Europy, to z wnioskiem o paszport warto poczekać do 27 marca.