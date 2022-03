Rosjanie podali w środę, że przejęli kontrolę nad Chersoniem. Żołnierze rosyjscy pojawili się w mieście już we wtorek.

Zajęcia Chersonia przez Rosjan nie potwierdza strona ukraińska.

Kołychajew napisał na Facebooku, kierując te słowa do mediów "chersońskich, regionalnych i światowych", by "wszyscy dziennikarze, którzy go znają, którzy kochają Chersoń i którzy opłakują los miasta, użyli wszystkich swoich możliwości, by pomóc utworzyć 'zielone korytarze' do transportu rannych i zabitych, a także by dostarczyć do miasta leków i żywności".

"Pomóżcie Chersoniowi mieć szansę ocalić mieszkańców od nadchodzącej katastrofy Ihor Kołychajew, mer Chersonia

"Bez tego miasto przepadnie" - dodał.



Kołychajew podkreślił, że liczy na kontakty dziennikarzy nie tylko z ukraińskimi, ale też "światowymi przywódcami".



"Pomóżcie Chersoniowi mieć szansę ocalić mieszkańców od nadchodzącej katastrofy humanitarnej" - dodał.