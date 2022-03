Uchodźcy z Ukrainy uciekający przed wojną będą mieli w Polsce prawo do pracy, dostęp do pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Pytana o koszt wypłat z programu 500+ dla tych osób minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała, że "to bardzo potężne środki finansowe". W programie "Siódma - Dziewiąta" dodała, że wsparcie będzie "zabezpieczone przez budżet państwa", ale że Polska rozmawia z UE o kwestii współfinansowania tej pomocy.