"Aleksiej Nawalny wzywa do wychodzenia na ulicę i protestowania przeciw wojnie codziennie o 19 i w weekendy o 14" - napisała Jarmysz na Twitterze.

Jarmysz dodaje, żeby protestować na "centralnych placach swoich miast, gdziekolwiek się znajdują".

Ruch Nawalnego wzywał wcześniej do kampanii cywilnego nieposłuszeństwa w ramach protestu przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Nawalny, najbardziej znany krytyk prezydenta Władimira Putina, trafił w ubiegłym roku do więzienia, po tym jak wrócił do Rosji po leczeniu w Niemczech.

Do Niemiec Nawalny trafił po próbie otrucia go środkiem bojowym z grupy nowiczoków w czasie, gdy opozycjonista wracał do Moskwy z Syberii.

Fakt otrucia Nawalnego środkiem bojowym potwierdziły laboratoria na Zachodzie, nie potwierdziła go natomiast strona rosyjska.



Nawalny trafił do więzienia ponieważ złamał zasady warunkowego zawieszenia kary zasądzonej wobec niego za działania o charakterze korupcyjnym (Nawalny zaprzecza tym oskarżeniom).