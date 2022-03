- Może uzyskać zdobycze na polu bitwy - ale uzyska wysoką cenę w długiej perspektywie - mówił Biden w Kongresie w swoim orędziu o stanie państwa.

Reklama

- Nie ma pojęcia, co nadciąga - dodał prezydent USA.



Biden wygłaszał orędzie o stanie państwa w szóstym dniu agresji Rosji na Ukrainę, w czasie, gdy do Kijowa zbliża się długa na ponad 60 km kolumna wojskowa, która prawdopodobnie ma okrążyć stolicę Ukrainy i podjąć próbę jej zajęcia.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosyjski jeniec: Zostaliśmy wysłani na śmierć Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała wideo przedstawiające zeznania wziętego do niewoli rosyjskiego żołnierza, który mówi o okrucieństwach w swojej armii.

W czasie swojego wystąpienia Biden ogłosił, że USA dołączą do państw UE i Kanady i zamkną przestrzeń powietrzną dla samolotów z USA. Biden zapowiedział też stworzenie w Departamencie Sprawiedliwości specjalnej grupy zadaniowej, która ma zająć się przestępstwami rosyjskich oligarchów. Biden nazwał ich "skorumpowanymi liderami, którzy uzyskali miliardy dolarów od brutalnego reżimu".

Reklama

Idziemy po wasze jachty, luksusowe apartamenty i prywatne odrzutowce Joe Biden, prezydent USA do rosyjskich oligarchów

- Idziemy po wasze nieuczciwe zyski - oświadczył Biden kierując te słowa do rosyjskich oligarchów dodając, że USA i ich sojusznicy "idą po ich jachty, luksusowe apartamenty i prywatne odrzutowce".



- Rubel stracił już 30 proc. na wartości - mówił też.



Biden mówił też, że nawet jeśli w najbliższych dniach Rosja odniesie sukcesy wojskowe, to w długiej perspektywie rosyjska armia zacznie kuleć. - Odetniemy dostęp Rosji do technologii, co osłabi jej siłę gospodarczą i osłabi jej armię w nadchodzących latach - stwierdził.



Autopromocja CYFROWA.RP.PL Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne CZYTAJ WIĘCEJ

- Kiedy historia tej epoki będzie pisana, wojna Putina na Ukrainie będzie opisana jako pozostawiająca Rosję słabszą, podczas gdy reszta świata się umocni - oświadczył prezydent USA.



- Putin może okrążyć Kijów czołgami, ale nigdy nie zdobędzie serc i dusz obywateli Ukrainy. Nigdy nie ugasi ich umiłowania do wolności. Nigdy nie osłabi zdecydowanej postawy wolnego świata - oświadczył Biden.



Reklama

Jednocześnie prezydent USA zadeklarował, że wojska USA "nie angażują się i nie będą angażować się w konflikt na Ukrainie". Dodał jednak, że siły amerykańskie będą chronić "każdego cala terytorium państw NATO".