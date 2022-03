- Rosjanie podchodzą pod większe miasta, dokonują zbrodni wojennych. Giną cywile, giną dzieci, giną kobiety. Jesteśmy zobowiązani pomóc naszym sąsiadom i to robimy. Przyspieszyliśmy wszystkie procedury, które mogliśmy przyspieszyć - deklarował Morawiecki.

Reklama

Chciałem Polakom ogromnie podziękować, że otwierają swoje drzwi i serca, by pomóc naszym sąsiadom Mateusz Morawiecki, premier

- To wielka, humanitarna operacja, w którą zaangażowane są tysiące Polaków. Chciałem Polakom ogromnie podziękować, że otwierają swoje drzwi i serca, by pomóc naszym sąsiadom, którzy są w tak strasznym położeniu - dodał premier.

- Sankcje wobec Rosji muszą być jak najdalej idące, aby powstrzymać rosyjską machinę wojenną. To jest niezbędne, abyśmy mogli mówić o powrocie do pokoju. Polska opowiada się za jak najdalej posuniętymi sankcjami - kontynuował Morawiecki.

- Raz jeszcze apeluję o to, by KE zdecydowała się na embargo na węgiel rosyjski. Polska natychmiast chce przestać importu węgla rosyjskiego. O tym rozmawiałem dzisiaj z premierem Australii, Scottem Morrisonem, aby także stamtąd transportować węgiel do Polski - zadeklarował premier. - Jesteśmy gotowi wprowadzić embargo na węgiel z Rosji w każdej chwili, w każdym momencie. Potrzebuję tylko jednego słowa ze strony Komisji Europejskiej, że Polska nie zostanie za to w żaden sposób ukarana - dodał.



Reklama

Czytaj więcej Społeczeństwo Do wolnego świata. Korespondencja Pawła Rochowicza z Hrebennego Z Ukrainy uciekają nie tylko obywatele tego kraju. Wojna brutalnie przerwała tam studia wielu młodym ludziom z Azji i Afryki. Schronienia szukają w Polsce.

- Dzisiaj przekroczy już łącznie ok. pół miliona mieszkańców Ukrainy granicę z Polską. Większość z nich deklaruje, że będą chcieli wrócić, gdy zapanuje pokój - podsumował Morawiecki.



- Sankcje będą też kosztowne dla nas, ale to jest kwestia naszych przekonań - mówił z kolei szef Rady Europejskiej, Charles Michel.



- Jest ważne, by jasno powiedzieć, że wartości unijne to zerowa dyskryminacja. Gwarantujemy swobodne przejście dla wszystkich ludzi, którzy chcą przekroczyć granicę - podkreślił też Michel.

Autopromocja CYFROWA.RP.PL Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne CZYTAJ WIĘCEJ

- Ważne jest, abyśmy trzymali się razem, by razem bronić naszych zasad - dodał przewodniczący Rady Europejskiej.

Michel pytany o embargo na import węgla z Rosji stwierdził, że na razie UE wdraża te sankcje, na których wprowadzenie się zdecydowała.