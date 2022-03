- Hojnie ofiarowujecie im (Ukraińcom) wszystko czego potrzebują, aby mogli godnie żyć. Jestem wam głęboko wdzięczny i dziękuję wam z całego serca - mówił papież Franciszek.

Z kolei premier Ukrainy, Denis Szmygal (przebywa wraz z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i kierownictwem ukraińskiego państwa w Kijowie - red.) na Twitterze napisał, że "Ukraińcy nie zapomną pomocy Polakom oraz przywództwa, inicjatywy i osobistego udziału Andrzeja Dudy we wspieraniu ukraińskiego narodu".

"Prezydencie, nieskończona wdzięczność od nas wszystkich" - napisał Szmygal.



Do środy rano do Polski dotarło ok. 450 tys. uciekinierów z ogarniętej wojną Ukrainy. Łącznie z Ukrainy uciekło przed wojną niemal 700 tys. osób.