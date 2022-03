Serwis prasowy SBU poinformował o tym za pośrednictwem Telegramu, informuje Ukrinform.

Wzięty do niewoli mężczyzna twierdzi, że rosyjscy oficerowie pozostawiają ciała zabitych żołnierzy na polu bitwy i nie powiadamiają o śmierci bliskich poległych.

Mężczyzna twierdzi też, że oficerowie dobijają rannych.

- Zostaliśmy wysłani na śmierć. Nie zabierają nawet ciał. Dobijają rannych. Minął tydzień i nikt nawet nie otrzymał powiadomienia o śmierci - relacjonuje zeznania żołnierza SBU.

Jeniec podczas nagranego przesłuchania prosi matkę o to, by zgłosiła się do Związku Matek Rosji, licząc na wymianę jeńców.



Żołnierz obawia się też o los swojej rodziny, więc prosi bliskich, aby nie mówili całej prawdy o wojnie na Ukrainie, aby nie stali się celem prześladowań rosyjskich służb specjalnych.