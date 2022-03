"Nikt, nawet w koszmarach w Charkowie, nie wyobrażał sobie, że Rosjanie będą strzelać do cywilów w ich domach. To, co widziałem na własne oczy jak popełniana jest zbrodnia na oczach całego świata" - czytamy na stronie rady miejskiej Charkowa na Facebooku.

W wyniku ostrzału Charkowa uszkodzone miały zostać budynki mieszkalne, a część osiedli straciło dostęp do wody i elektryczności.



"Niektóre dzielnice pozostają bez prądu, są problemy z dostępem do wody i ogrzewania" - napisał mer Charkowa.



Terechow podkreślił, że obecnie służby miejskie starają się odtworzyć zniszczoną infrastrukturę.

Mer dziękował też wszystkim, którzy bronią Charkowa - żołnierzom, obronie terytorialnej, lekarzom i cywilom.

"Do zapadnięcia godziny policyjne będziemy dostarczać wodę i żywność. Dziś Charków jest bardziej zjednoczony niż kiedykolwiek. Nie ma obojętnych ludzi w mieście. Jesteśmy jedną pięścią, która zamierza wygrać" - zakończył Terechow.