08:57 Biatlon bez rosyjskich i białoruskich zawodników

Rada Wykonawcza Międzynarodowej Unii Biatlonu postanowiła nie zezwalać na udział jakichkolwiek rosyjskich lub białoruskich sportowców i działaczy w swoich międzynarodowych imprezach aż do odwołania.

Stało się to dzień po tym, jak podczas walk poległ 19-letni ukraiński biatlonista Jewgen Małyszew, a wybitny zawodnik i mistrz świata Dmitry Pidrucznyj poinformował, że obecnie broni swojego rodzinnego miasta Tarnopola.

08:56 Płonie fabryka czołgów w Charkowie

08:52 Najnowsze dane o przebiegu walk brytyjskiego resortu obrony

"Rosyjskie wojska weszły do Chersonia na południu, ale ogólnie ich zyski w ciągu ostatniej doby były ograniczone" - głosi komunikat umieszczony na profilu resortu obrony Wielkiej Brytanii na Twitterze.



08:49 Zełenski apeluje do Żydów świata po tym jak bomby spadły na Babi Jar

Tak rodzi się nazizm - mówi prezydent Ukrainy.

08:37 Kułeba: Putin jest na wojnie z dziećmi także w Rosji

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba napisał, że prezydent Rosji Władimir Putin prowadzi wojnę z dziećmi nie tylko na Ukrainie, gdzie "jego pociski spadają na przedszkola i sierocińce", ale także w Rosji. Minister podał, że troje dzieci spędziło w Moskwie "noc za kratami" za protest antywojenny. "Tak boi się ten człowiek" - ocenił szef ukraińskiej dyplomacji.

08:36 Władze Chersonia podają, że miasto zostało okrążone

We wtorek pojawiły się informacje o rosyjskich żołnierzach, którzy wkraczają do miasta.

08:34 Rzeczniczka Unii Europejskich Demokratów: W Charkowie została zabita moja ciocia

"Niewinna kobieta, miała syna w moim wieku" - pisze Daria Brzezicka.



08:32 Prof. Zybertowicz przekonuje, że Zachód powinien zacząć rozmawiać z oligarchami z Rosji

Zdaniem społecznego doradcy prezydenta Andrzeja Dudy oligarchowie mogą powstrzymać działania Władimira Putina, który reprezentuje ich interesy.

08:20 Rośnie liczba rannych w szpitalach w Mariupolu

Do wieczora 1 marca w szpitalach miasta nad Morzem Azowskim miało znajdować się 128 osób rannych w wyniku ostrzału miasta - poinformował mer Mariupola, Wadim Bojczenko. Mer pisze, że ostrzelane zostały dzielnice mieszkalne miasta. - Nasi lekarze nie wracają na noc do domów - podkreślił Bojczenko w nagraniu umieszczonym na Facebooku.



08:19 Rosjanie nie obejrzą filmów Universal Pictures

Amerykańska wytwórnia filmowa Universal Pictures ogłosiła, że "w związku z trwającym kryzysem humanitarnym na Ukrainie" wstrzymuje planowane premiery kinowe w Rosji. O decyzji poinformował rzecznik.

08:14 Minister: Putin będzie ścigany jak Milošević

Wszystko będzie rozliczone. Każdy rosyjski dowódca musi mieć świadomość, że każdy wydany teraz rozkaz oznaczający ataki na cele cywilne będzie pociągnięty do odpowiedzialności - powiedział w radiowej Jedynce wiceszef MSZ.

08:13 Separatyści ostrzegają, że Mariupolowi grozi katastrofa humanitarna

Ich zdaniem mieszkańcy nie mają elektryczności, a wkrótce zabraknie im żywności.

07:58 Wiceszef MSWiA: W Polsce jest ponad 450 tys. uchodźców z Ukrainy

07:57 W sieci pojawiają się zdjęcia zniszczonej rosyjskiej kolumny w Buczy, w obwodzie kijowskim

07:55 Charków: W czasie ostrzału trafiona została miejska komenda policji

07:52 Charków: 21 zabitych, 112 rannych w wyniku ostrzału miasta w ciągu minionej doby

Mer Charkowa, Ołeh Synehubow poinformował, że ukraińskie pozycje obronne znajdowały się w nocy z wtorku na środę pod ciągłym ostrzałem wroga - z powietrza i z ziemi. Mer dodał, że atakowane były północne i północno-wschodnie dzielnice miasta. Potwierdza atak na szpital wojskowy.



07:50 Kumoch: Kijów miał paść pierwszego dnia. Jest siódmy dzień wojny

Prezydencki minister podkreśla, że Kijów wciąż się broni i jest stolicą broniącego się państwa.

07:39 Wojna uderza w oligarchów. Putin sięga do ich kieszeni

Kremlowskie władze mocno ograniczyły możliwość transferu pieniędzy z Rosji za granicę. Dotyczy to także oligarchów bliskich Putinowi.

07:32 W Kijowie rozległy się rano syreny alarmowe

07:14 Resort obrony Ukrainy: Klinika położnicza w Żytomierzu została zniszczona przez rosyjskie rakiety

"Jeśli to nie jest ludobójstwo, to co to jest" - pyta resort na Twitterze.



07:12 Prezydent Tajwanu przeznaczy swoje miesięczne zarobki na pomoc humanitarną dla Ukrainy

Taką samą decyzję jak Tsai Ing-wen podjął wiceprezydent, William Lai i premier Su Tseng-chang.



07:10 Ukraiński Sztab Generalny informuje, że Rosjanie kontynuują ofensywę z północy na Kijów

Atak na Kijów prowadzony jest z dwóch kierunków - północnego zachodu i północnego wschodu.



06:53 Giełda papierów wartościowych w Moskwie w środę znów się nie otworzy

Giełda nie działa od poniedziałku.



06:52 W wyniku uderzenia rakiety manewrującej w Żytomierzu zginęły co najmniej cztery osoby

Rakieta uderzyła w domy, które znajdują się w pobliżu bazy sił powietrznych.

06:30 W sieci pojawiają się nagrania dokumentujące skutki nocnego ostrzału Charkowa

06:25 Na razie nie widać większego zainteresowania edukacją ukraińskich dzieci w polskich szkołach

Rodzice pytają raczej o zajęcia świetlicowe. Jednak samorządy przygotowują się na zwiększoną liczbę uczniów w placówkach, a resort edukacji stara się uprościć prawo - pisze Joanna Ćwiek.

06:23 Rzeczniczka SG: Wpuszczamy uchodźców z Ukrainy bez względu na narodowość i obywatelstwo

Przy przejściu granicznym w Hrebennem płonie kilka ognisk. Przy jednym z nich grzeje się grupka młodych ludzi o ciemnej karnacji skóry. To studenci z Indii. Jeszcze kilka dni temu słuchali wykładów na wydziale ekonomii uniwersytetu w Połtawie - pisze Paweł Rochowicz w korespondencji z polskiej granicy.

06:20 Komendant policji z Charkowa: Sytuacja w rejonie szpitala wojskowego pod kontrolą

Wołodymyr Tymoszko poinformował, że ochrona obiektu, który został zaatakowany przez rosyjskich spadochroniarzy została wzmocniona, a w czasie walk o szpital - według słów Tymoszki - nie zginął żadne ukraiński żołnierz.



06:12 Putin sięga do brutalnych metod pacyfikacji przeciwnika, które wypróbował w Czeczenii i Syrii

Czy nadchodzącą katastrofę da się powstrzymać na drodze dyplomatycznej? O możliwości ogłoszenia przez Ukrainę neutralności wspominał kilka dni temu Wołodymyr Zełenski. Jednak – odpowiadając na pytanie „Rzeczpospolitej” – czy rysuje się jakiś kompromis, przebywający we wtorek w Warszawie, premier Wielkiej Brytanii nie ukrywał pesymizmu - pisze Jędrzej Bielecki.

06:10 Najskuteczniejsze sankcje to zamrożenie importu surowców z Rosji - piszemy w "Rz"

Sankcje nałożone na Kreml do tej pory przez kraje zachodnie już przyniosły efekty w postaci destabilizacji rynków i systemu finansowego Rosji. Trudno mówić jednak o efektach w postaci deeskalacji rosyjskiej agresji na Ukrainę - piszemy w "Rzeczpospolitej".

05:59 Japonia nałoży sankcje na Aleksandra Łukaszenkę

Białoruski dyktator ma zostać objęty sankcjami w ciągu tygodnia. Sankcje zostaną nałożone też na innych przedstawicieli władz Białorusi oraz osoby prawne z tego kraju w związku z "zaangażowaniem Białorusi" w "sytuację wokół Ukrainy".



05:57 W sieci pojawiło się nagranie płonącego, intensywnie ostrzeliwanego Żytomierza

Nagranie publikuje na swoim profilu na Twitterze Rada Najwyższa Ukrainy.



05:54 Parlament Ukrainy zamieszcza zdjęcia dzieci śpiących w schronach

"Dobranoc Europo, kiedy ty śpisz, ci mali Ukraińcy strzegą twoich marzeń, stając się ludzką tarczą dla UE wobec rosyjskiej agresji" - pisze na swoim profilu na Twitterze Rada Najwyższa Ukrainy.



05:51 Ukraiński resort obrony ostrzega, że białoruskie jednostki mogą włączyć się do wojny

Powołując się na dane wywiadowcze resort obrony Ukrainy podaje, że zaobserwowano zwiększoną aktywność lotnictwa nad Białorusią oraz ruch konwojów z żywnością i amunicją.

05:28 Rosjanie nie mogą wyjechać z kraju z sumą większą niż równowartość 10 tys. dol. w obcej walucie

Zakaz wywożenia sumy większej niż równowartość 10 tys. dolarów w obcej walucie wszedł w życie w środę, po podpisaniu dekretu w tej sprawie przez Władimira Putina.



05:24 Blinken: Wojenny fundusz Putina wart 630 mld dolarów jest bezwartościowy

Sekretarz stanu USA napisał na Twitterze, że dzięki zbudowaniu "koalicji kochających wolność państw na wszystkich kontynentach" i narzuceniu "potężnych sankcji ekonomicznych" maleje znaczenie rezerw finansowych Rosji.



05:23 Rosyjscy spadochroniarze atakują w Charkowie szpital wojskowy

Miasto przez całą noc miało doświadczać ciężkiego ostrzału artyleryjskiego.

05:12 W Charkowie w płomieniach miał stanąć budynek tamtejszej Akademii Wojskowej

05:07 70 Japończyków chce jechać na Ukrainę walczyć z Rosjanami

50 z nich ma doświadczenie ze służby w Japońskich Siłach Samoobrony, dwóch - ze służby we francuskiej Legii Cudzoziemskiej.



04:53 Rosyjscy spadochroniarze atakują Charków

W Charkowie miały wylądować rosyjskie wojska powietrzno-desantowe. Spadochroniarze atakują obecnie miejski szpital - podaje ukraińska agencja informacyjna i przedstawiciele ukraińskiej armii. Do ataku miało dojść po intensywnym ostrzale miasta.



04:51 Amnesty International zidentyfikowało 10 przypadków zbrodni wojennych na Ukrainie

Jak czytamy na podstawie "zdjęć, nagrań wideo i zdjęć z satelity" stwierdzono "naruszenie prawa międzynarodowego, które może stanowić zbrodnię wojenną".



04:48 Biden: Putin może okrążyć Kijów czołgami, ale nigdy nie zdobędzie serc i dusz obywateli Ukrainy

W orędziu o stanie państwa prezydent USA zapowiedział, że w dłuższej perspektywie Władimir Putin zapłaci wysoką cenę za inwazję na Ukrainę, a Rosja będzie po niej słabsza, nawet gdy wygra na polu bitwy.

04:25 CNN: Rosyjska armia przejęła kontrolę nad centrum Chersonia

Amerykańska stacja powołuje się na zdjęcia umieszczane w mediach społecznościowych oraz nagranie, w posiadanie którego weszła stacja. Na nagraniu widać rosyjskie pojazdy wojskowe stojące przy Placu Wolności w centrum Chersonia. Budynek władz administracji regionalnej znajduje się przy tym placu.



04:23 Japończycy wpłacili na pomoc Ukrainie 2 mld jenów (17 mln dolarów)

Wpłat dokonało ok. 60 tys. osób - poinformowała ambasada Ukrainy w Japonii.



04:21 Mer Żytomierza poinformował, że jedna z bomb trafiła w budynek mieszkalny

Trafiony budynek znajduje się tuż obok miejskiego szpitala.