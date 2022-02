05:42 Minister obrony Ukrainy: Obecnie na Zachodzie rzeczywiście nie mamy granic

Ukraina wygra. Chwała Ukrainie! - pisze Ołeksij Reznikow.



05:29 Białoruś może wysłać swoich żołnierzy na Ukrainę

"Washington Post", cytując przedstawiciela administracji USA podaje, że Białoruś przygotowuje się do wysłania swoich wojsk na Ukrainę, co może nastąpić jeszcze w poniedziałek.



05:24 Kazachstan: Nie otrzymaliśmy prośby o wysłanie żołnierzy na Ukrainę

Czytaj więcej Dyplomacja Kazachstan: Nie wysyłamy naszych żołnierzy na Ukrainę Ministerstwo obrony Kazachstanu zaprzeczyło informacjom, jakoby Kazachstan miał zamiar wysłać żołnierzy na Ukrainę. Resort obrony Kazachstanu podkreśla, że nie otrzymał żadnej prośby w tej sprawie.

05:09 Bolsonaro: Sankcje na Rosję zagroziłyby brazylijskiemu rolnictwu

Prezydent Brazylii, Jair Bolsonaro wskazał, że jego kraj uzależniony jest od importu nawozów z Rosji.

Czytaj więcej Dyplomacja Brazylia nie nałoży sankcji na Rosję. Bolsonaro krytykuje Zełenskiego Prezydent Brazylii, Jair Bolsonaro, skrytykował ukraińskiego prezydenta, Wołodymyra Zełenskiego. Bolsonaro poinformował też, że Brazylia zajmie neutralne stanowisko ws. Ukrainy i nie nałoży sankcji na Rosję.

04:58 Putin wciąż nie rzucił przeciw Ukrainie 1/3 sił zgromadzonych u jej granic

Przedstawiciel administracji USA mówi, że przebieg ofensywy w rejonie Czernichowa wskazuje, że Rosjanie mogą zmienić strategię na bardziej dotkliwą dla ludności cywilnej.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosja rozpocznie na Ukrainie wojnę oblężniczą? Możliwa zmiana strategii Rosja, po pierwszych niepowodzeniach w wojnie z Ukrainą, może zmienić swoją strategię i rozpocząć prowadzenie wojny oblężniczej - twierdzi wysokiej rangi przedstawiciel administracji USA.

04:44 Rubel traci na wartości ponad 40 procent po nałożeniu na Rosję sankcji

04:43 Von der Leyen: Zaufanie do Putina zostało całkowicie stracone

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Szefowa KE: Chcemy Ukrainy w Unii Europejskiej Miejsce Ukrainy jest w Unii Europejskiej - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w rozmowie z Euronews.

04:31 W Czernichowie rakieta trafiła w budynek mieszkalny

Dwa piętra budynku stanęły w płomieniach.



04:28 Berdiańsk został zdobyty przez Rosjan

Położony na południu Ukrainy Berdiańsk znajduje się obecnie pod kontrolą Rosjan - podał mer miasta. Rosyjskie jednostki weszły do miasta ok. 15:50 czasu lokalnego w niedzielę. Wkrótce potem rosyjscy żołnierze pojawili się w centrum miasta - poinformował mer Aleksander Swidło. Do ratusza Rosjanie weszli ok. 20. Obecnie wszystkie budynki administracyjne w Berdiańsku mają znajdować się pod kontrolą Rosjan. W położonym nad Morzem Czarnym Berdiańsku mieszka ok. 100 tys. osób.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wojna na Ukrainie. Wojska rosyjskie przejęły kontrolę nad Berdiańskiem Lider lokalnych władz poinformował, że wojska rosyjskie weszły do miasta Berdiańsk nad Morzem Azowskim i przejęły kontrolę nad wszystkimi budynkami administracji.

04:23 Wznowiony został ostrzał Kijowa i Charkowa

Narodowa Agencja Informacyjna Ukrainy (Ukrinform) podaje, że po kilku godzinach spokoju eksplozje znów dają się słyszeć w dwóch największych miastach Ukrainy. W Czernichowie rozległy się syreny alarmowe.



04:19 Biden będzie w poniedziałek rozmawiał z sojusznikami o sytuacji na Ukrainie

Rozmowy mają odbyć się o godzinie 17:15 czasu polskiego.