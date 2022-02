- Kreml nie spodziewał się tak wysokiego morale wśród obrońców Ukrainy. Nie spodziewano się także takiego przygotowania i determinacji armii ukraińskiej. W związku z tym ofensywa została spowolniona - ocenił przebieg wojny na Ukrainie były szef MON-u.

Jestem przekonany, że Putin skończy jak Slobodan Milošević Bogdan Klich, Senator KO

Zdaniem Klicha Rosja nie spodziewała się tak wysokich strat wśród swoich żołnierzy i w sprzęcie wojskowym.

- Pamiętajmy o tym, że Rosja wykorzystała 100 tysięcy żołnierzy. Zgodnie z danymi zachodnich służb, ma jeszcze w odwodzie 50 tysięcy sił do wykorzystania. Straty wojsk rosyjskich są ogromne i przewyższają wszystkie kalkulacje Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej. Od początku inwazji są to: cztery tysiące żołnierzy, 27 samolotów, 26 helikopterów, 146 czołgów i ponad 700 transporterów opancerzonych. To są straty bardzo daleko idące, które pokazują, że Ukraińcy potrafią się bronić - ocenił polityk.

Senator przekonywał następnie, że atak wymierzony w dzielnice mieszkalne, np. Kijowa powinny być sądzone jak zbrodnie wojenne.

- To podpada pod zbrodnie przeciwko ludzkości i w przyszłości będzie osądzone przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Jestem przekonany, że Putin skończy jak Slobodan Milošević. W tej chwili ważne jest, żeby Ukraińcom udało się utrzymać główne miasta. W Charkowie toczą się obecnie bardzo zażarte walki - miasto staje się powoli symbolem skutecznej obrony. Nawet, gdy wojska rosyjskie weszły do tego miasta, to nie udało im się go utrzymać - podkreślił polityk.