W sondażu wzięło udział ok. 2 tys. pełnoletnich Ukraińców z wszystkich obwodów w kraju, z wyjątkiem Krymu oraz obwodów donieckiego i ługańskiego.



Z sondażu wynika, że 16 proc. Ukraińców uważa, że ich armia może nie zdołać odeprzeć rosyjskiej inwazji.



Spośród tych, którzy są przekonani, że Ukraińcy odeprą atak, 47 proc. jest o tym absolutnie przekonanych, a 23 proc. jest "raczej" przekonanych.

"Poziom wiary w nasze siły zbrojne wzrósł znacząco w ciągu tygodnia. W żadnym regionie kraju odsetek pesymistów nie jest wyższy od odsetka optymistów" - czytamy w komentarza do wyników sondażu.



Największy poziom zaufania do sił zbrojnych odnotowano na zachodzie i w centrum kraju, gdzie wynosi on 75-78 proc. Na południu i wschodzie zaufanie to wynosi od 64 do 66 proc.

Spośród respondentów 6 proc. nie popiera działań prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Zełenski cieszy się zaufaniem 91 proc. ankietowanych.