Realna wartość inwestycji w polskiej gospodarce w IV kwartale 2021 r. zwiększyła się o niemal 12 proc. rok do roku, najbardziej od początku 2015 r. Dodało to aż 2,5 pkt proc. – najwięcej od siedmiu lat - do wzrostu PKB, który sięgnął 7,3 proc. rok do roku.