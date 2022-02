- W tej chwili Ukraina jest inspiracją dla wszystkich. Ukraina pokazała światu ile jest warta - mówił Zełenski.

Reklama

- Rosja też pokazała czym się stała. W czasie rosyjskiej agresji przez raptem cztery dni, przez rosyjski ostrzał zginęło 16 ukraińskich dzieci, 45 jest rannych. Każdy taki ostrzał nas wzmacnia - dodał.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Szefowa KE: Chcemy Ukrainy w Unii Europejskiej Miejsce Ukrainy jest w Unii Europejskiej - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w rozmowie z Euronews.

- Ukraińcy zmieniają historię, UE dostarcza nam uzbrojenia, jesteśmy wdzięczni - mówił kontynuował ukraiński prezydent.



- Europejczycy rozumieją, że nasi żołnierze walczą o nasze państwo, ale też o całą Europę, o pokój dla wszystkich krajów UE - podkreślił.

Reklama

Zwracam się do UE, aby natychmiast Ukrainę uznała za członka Unii na mocy specjalnej procedury Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

- To daje nam pełne prawo zrobić rzecz następującą: zwracam się do UE, aby natychmiast Ukrainę uznała za członka Unii na mocy specjalnej procedury. Jesteśmy wdzięczni partnerom, że są z nami, ale naszym celem jest być z Europejczykami, jako równi. Jestem przekonany, że jest to sprawiedliwe - oświadczył ukraiński prezydent.

- Jestem przekonany, że na to zasłużyliśmy. Jestem przekonany, że jest to możliwe - mówił Zełenski.



Mówiąc o sankcjach nałożonych przez Zachód na Rosję Zełenski stwierdził, że Rosjanie mogą mieć wrażenie, iż wojna "toczy się na ich terytorium". - Po co wam to? Rzucajcie ten sprzęt, idźcie do domu, nie wierzcie propagandzie, po prostu ratujcie się, uciekajcie - stwierdził.