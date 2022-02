Wielu analityków, obserwując początek inwazji Rosji na Ukrainę, spekulowało, że Rosjanie chcą przeprowadzić blitzkrieg i błyskawicznie zająć Ukrainę. Wiele na to wskazywało – uderzenia w jednostki wojskowe i składy amunicji, ataki na bazy lotnicze i próby unieszkodliwienia obrony przeciwlotniczej, by zyskać pełną dominację na niebie, co pozwoliłoby desantować wojska właściwie w każdym mieście.

Jak wiadomo, te plany się nie powiodły, w piątym dniu inwazji Rosjanie wciąż zmagają się z silnym oporem dobrze broniących się Ukraińców, nie udało się też przejąć pełnej kontroli nad przestrzenią powietrzną. Straty są spore, problemy logistyczne – jeszcze większe.

Rosyjscy dowódcy oczywiście milczą na temat założeń „operacji specjalnej”, ale przez przypadek udało się zdobyć potwierdzenie tego, że Moskwa zakładała blitzkrieg.

Rosyjska agencja prasowa RIA Novosti, jedna z tub propagandowych Kremla, 26 lutego rano, po dwóch dniach od rozpoczęcia inwazji, opublikowała artykuł zatytułowany: „Rosyjska ofensywa i nowy świat”. Wynika z niego jednoznacznie, że Rosjanie spodziewali się łatwego sukcesu militarnego – i politycznego.

„Nowy świat rodzi się na naszych oczach (...). Rosja przywraca swoją jedność” – pisze autor tekstu, Petr Akopow. „Przezwyciężyliśmy tragedię 1991 roku, tę katastrofę naszej historii. Rosja przywraca swoją pełnię, zbierając wszystkie narody rosyjskie, Rosjan, Białorusinów i mieszkańców Małorosji. (...) Ukraina wróciła do Rosji. To nie znaczy, że jej państwowość zostanie zlikwidowana, ale będzie przebudowana i przywrócona do naturalnego stanu jako część świata rosyjskiego. (...) Okres podziału wśród narodów rosyjskich dobiega końca.”

Artykuł na stronie RIA Novosti został opublikowany równo o godzinie 8:00 26 lutego 2022, co wskazuje na to, że tekst został przygotowany wcześniej, a artykuł opublikowano automatycznie.

Artykuł został błyskawicznie zdjęty ze strony rosyjskiej agencji prasowej, ale w sieci pozostała jego kopia, dzięki serwisowi archive.org, który indeksuje strony internetowe i zachowuje kopie nawet tych stron, których w sieci już nie ma. Dzięki Archive.org można przekonać się, jakie plany dotyczące inwazji mieli Rosjanie – oprócz szybkiego zajęcia Ukrainy artykuł stanowi zapowiedź rychłego wchłonięcia także Białorusi.