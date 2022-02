Jest to jedenasty przypadek zwołania nadzwyczajnej sesji ONZ od 1950 roku.

Ambasador Ukrainy przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Serhij Kyslyca porównał inwazję Rosji na Ukrainę do początku II wojny światowej.

- Do zwołania nadzwyczajnej sesji specjalnej skłoniło nas to, że poziom zagrożenia dla światowego bezpieczeństwa został zrównany z poziomem drugiej wojny światowej, a nawet wyższy po rozkazie Putina o postawieniu w stan gotowości rosyjskich sił jądrowych - powiedział powiedział ambasador. - Co za szaleństwo - dodał.

- Jeśli (Putin) chce się zabić, nie musi używać arsenału jądrowego. Musi zrobić to, co zrobił facet w Berlinie w bunkrze w maju 1945 roku - dodał.