"Prokuratura Okręgowa w Charkowie niezwłocznie i zgodnie z prawem zareagowała na działania mera miasta Kupiańsk. Został on poinformowany, że jest podejrzany o zbrodnię naruszenia integralności i nienaruszalności terytorialnej Ukrainy przez urzędnika państwowego oraz zdradę stanu" - przekazała prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa.

Reklama

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraina oficjalnie: Obrońcy Wyspy Węży żyją, są w niewoli Marynarka Wojenna Ukrainy poinformowała, że uważani za poległych obrońcy Wyspy Węży na Morzu Czarnym żyją i jako jeńcy znajdują się w niewoli w Rosji.

Według prokuratury, w niedzielę 27 lutego mer Kupiańska zaproponował dowództwu Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej przekazanie wsparcia materialnego siłom okupacyjnym. Wenediktowa podała, że mer zapewnił najeźdźcom transport, zakwaterowanie, paliwo i żywność.

Prokurator generalna zaznaczyła, że z powodu działań mera terytorium Kupiańska przestało być podporządkowane władzom państwowym Ukrainy. "Każdy, kto odda okupantom choćby kawałek naszej ziemi, zostanie sprawiedliwie ukarany"- zadeklarowała szefowa Prokuratury Generalnej Ukrainy.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wojna na Ukrainie. Tysiące ochotników zgłaszają się do legionu cudzoziemskiego Na Ukrainie w związku z atakiem wojsk rosyjskich powstaje międzynarodowy legion obrony. Ukraiński MON informuje, że do nowej formacji wojskowej zgłosiło się kilka tysięcy ochotników.

Reklama

Kupiańsk to miasto na wschodzie Ukrainy, stolica rejonu kupiańskiego w obwodzie charkowskim. Liczba jego mieszkańców to ok. 27 tys.