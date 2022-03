- W dalszym ciągu widzimy, że siły rosyjskie zbliżają się lub próbują zbliżyć się do Kijowa, aby móc zaatakować go z ziemi - powiedział Kirby podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Pentagonie.

- Nadal uważamy, że znajdują się one poza centrum miasta, ale to, co wiemy wyraźnie, to że mają zamiary w stosunku do Kijowa - dodał.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Charków. Rodzina żywcem spalona w samochodzie w wyniku rosyjskiego ostrzału Rodzina - dwoje dorosłych i troje dzieci - spłonęła żywcem w samochodzie po rosyjskim ostrzale Charkowa. Zginęły też osoby, które niedługo przed atakiem wyszły ze schronu po wodę.

- Ukraińcy stawiają dość skuteczny opór wokół Kijowa - mówił rzecznik Pentagonu. - Sprawili, że Rosjanom trudno jest posuwać się dalej na południe - kontynuował.

Kirby nie mógł potwierdzić, że rosyjski konwój, który był widziany na zdjęciach satelitarnych, zmierza w kierunku Kijowa, ale powiedział, że "wydaje się, że jest to element ich dążenia do kontynuowania działań w kierunku stolicy".