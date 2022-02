Oświadczenie w sprawie stanowiska Węgier minister wygłosił podczas wizyty w Kosowie.

- Powodem podjęcia tej decyzji jest fakt, że takie dostawy mogą stać się celem wrogich działań wojskowych. Musimy zapewnić bezpieczeństwo Węgier... , że nie angażujemy się w tę wojnę" - powiedział Szijjarto po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Kosowa.

W niedzielę w wywiadzie udzielonym kanałowi M1 Viktor Orbán odniósł się do sytuacji na Ukrainie, na której trwają działania wojenne wywołane inwazją wojsk rosyjskich. Powiedział, że stanowisko węgierskich władz pozostało niezmienne. - Węgrzy muszą trzymać się z dala od tego konfliktu - oświadczył.

Czytaj więcej Polityka Premier Węgier Viktor Orbán: Nie wyślemy broni na Ukrainę W rozmowie z telewizją M1 szef węgierskiego rządu zadeklarował, że Węgry nie wyślą broni na Ukrainę. Viktor Orbán zaznaczył, że jego kraj poprze sankcje na Rosję, uzgodnione przez UE.

Orbán krytycznie odniósł się do postulatu lewicy, by Węgry wysłały żołnierzy na Ukrainę. Zapowiedział też, że Węgry nie wyślą Ukrainie broni. Tłumaczył, że mogłoby to stanowić zagrożenie dla Węgrów, którzy mieszkają na Zakarpaciu. Premier oświadczył, że stanowisko w tym względzie nie zostanie zmienione i że węgierskie Siły Zbrojne potrzebują broni do obrony granic kraju.