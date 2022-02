Z danych ukraińskiego MON wynika, że dotychczas na Ukrainie zginęło lub zostało rannych 5300 Rosjan, a "setki żołnierzy i oficerów zostało schwytanych.

Reklama

Minister obrony Ołeksij Reznikow przekazał, że wielu członków rosyjskiej armii to młodzi mężczyźni, których "oszukano propagandą i zastraszaniem". "Widać, że motywacja większości nie jest wysoka".

"Dla Ukrainy życie ludzkie jest najwyższą wartością. W celu zachowania życia Ukraińców Ministerstwo Obrony Ukrainy wsparło międzynarodową inicjatywę" - przekazał.

Ukraina oferuje rosyjskim żołnierzom "śmierć w niesprawiedliwej wojnie lub pełną amnestię i 5 mln rubli". Pieniądze mają pochodzić od światowych liderów branży IT.

Reklama

"Każdy, kto odmówi bycia okupantem, przybliży pokój. Dla tych, którzy wybiorą drogę okupanta - nie będzie litości!" - zapowiedział.

Szef MON zwrócił się bezpośrednio do rosyjskich żołnierzy. "Przywieziono cię na naszą ziemię, abyś zabił i umarł. Ci z was, którzy nie chcą być mordercą i umrzeć mogą się uratować. Nie wykonujcie karnych poleceń tych, którzy okłamywali was od lat na temat Ukrainy i Ukraińców" - przekazał.