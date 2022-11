05:44 CNN podaje, że samolot NATO śledził rakietę, która spadła na Polskę

Pocisk miał śledzić radar samolotu NATO, który realizował lot zwiadowczy w pobliżu Ukrainy. Z informacji CNN wynika, że samolot "monitorował sytuację na Ukrainie".

05:28 Nadzwyczajne spotkanie przywódców państw G7 i NATO uczestniczących w szczycie G20

Po spotkaniu przywódców państw G7 i krajów NATO biorących udział w szczycie G20, jego uczestnicy wydali wspólny komunikat, w którym czytamy, że "zgodzili się pozostać w bliskim kontakcie, aby zdecydować o odpowiednich, kolejnych krokach, w miarę postępów w dochodzeniu" wyjaśniającym okoliczności eksplozji, do jakiej doszło w Przewodowie, przy granicy Polski z Ukrainą.

05:11 Sekretarz stanu USA rozmawiał z szefem MSZ Ukrainy

Antony Blinken rozmawiał z Dmytro Kułebą o tym jak USA będą nadal wspierać Ukrainę w świetle rosyjskiej agresji, a także o eksplozji do której doszło na terenie wschodniej Polski.



04:51 Dowództwo Operacyjne Południe: Cztery okręty, wyposażone w pociski Kalibr, na Morzu Czarnym

Ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Południe" poinformowało, że w ciągu doby Rosjanie stracili na froncie południowym 17 żołnierzy, 15 pojazdów opancerzonych, dwie haubice samobieżne i bezzałogowy statek Orlan-10. Ukraińcy zniszczyli też dwa składy amunicji - w miejscowościach Nowa Kachowka i Ołeszki. Z informacji przekazywanych przez dowództwo wynika, że na Morzu Czarnym operuje obecnie 14 okrętów rosyjskich, z których cztery są uzbrojone łącznie w 20 pocisków manewrujących Kalibr, zdolnych razić cele na całej Ukrainie.



04:28 Biden: Rakiety, które spadły na Polskę, mogły nie zostać wystrzelone z Rosji

USA i NATO badają doniesienia o wybuchach, które zabiły dwie osoby w Polsce, ale wstępne informacje wskazują, że wybuchy te mogły nie być spowodowane przez rakiety wystrzelone z Rosji - oświadczył prezydent USA, Joe Biden, po nadzwyczajnym spotkaniu przywódców państw G20, którzy biorą udział w szczycie tej organizacji na Bali, w Indonezji.



04:25 We wtorek z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęły cztery statki z żywnością

Wspólne Centrum Koordynacyjne (JCC), instytucja nadzorująca realizację tzw. porozumienia zbożowego z 22 lipca, poinformowało, że we wtorek z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęły cztery statki, na pokładzie których znajdowało się 95,4 tys. ton zbóż i innych produktów żywnościowych. Statki te płyną do Chin i Turcji.



04:17 Rosja wzywa ONZ i Europę do rozpoczęcia eksportu rosyjskich nawozów do Afryki

Moskwa zastrzega sobie prawdo do "ostrej reakcji" na "prawdopodobne prowokacje Kijowa" w sprawie tzw. porozumienia zbożowego - oświadczył wiceszef MSZ Rosji, Siergiej Wierszynin, w rozmowie z dziennikiem "Izwiestia". Wiceszef MSZ Rosji wezwał jednocześnie ONZ i Europę, by te "rozpoczęły proces eksportu do Afryki 280 tys. ton nawozów z Rosji, które wcześniej zostały zatrzymane w portach w licznych państwach Europy. - Strona rosyjska zdecydowała się podarować te nawozy krajom w potrzebie, głównie w Afryce. To nie jest operacja biznesowa - podkreślił. Jak dodał "80 proc. z tych 280 tys. ton znajduje się na Łotwie".

