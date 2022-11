Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 266 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Joe Biden mówi, że rakiety, które spadły na Polskę, mogły nie zostać wystrzelone z Rosji.

Wcześniejsze dostawy broni do Szwecji, która ubiega się o członkostwo w NATO wraz z Finlandią, obejmowały sprzęt taki jak hełmy, granaty i pociski.



Reklama

- To największy jak dotąd pakiet pomocy wojskowej niż wszystkich osiem wcześniejszych pakietów pomocowych - podkreślił Kristersson.

W skład pakietu nie wejdą haubice Archer

- To największy pojedynczy pakiet, realizujemy dokładnie to, co znalazło się na liście priorytetów Ukrainy, które - ich zdaniem są obecnie potrzebne - dodał premier Szwecji.

Reklama

Czytaj więcej Konflikty zbrojne AP: Na Polskę spadł pocisk wystrzelony przez Ukrainę Agencja AP, powołując się na przedstawicieli administracji USA podaje, że z danych wywiadowczych wynika, iż na Polskę spadł pocisk wystrzelony przez ukraińską obronę przeciwlotniczą.

Minister obrony Szwecji, Pal Jonson powiedział, że pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy będzie zawierał środki obrony przeciwlotniczej i amunicji z magazynów szwedzkich sił zbrojnych.



W skład pakietu nie wejdą haubice Archer, ale Jonson nie wykluczył, że w przyszłości na Ukrainę może trafić więcej wsparcia wojskowego.