24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Joe Biden mówi, że rakiety, które spadły na Polskę, mogły nie zostać wystrzelone z Rosji.

Biden wypowiedział się po nadzwyczajnym spotkaniu przywódców państw G20, którzy przebywają obecnie na szczycie tej organizacji odbywającym się na indonezyjskiej wyspie Bali.

Nadzwyczajne spotkanie przywódców uczestniczących w szczycie zostało zwołane, po doniesieniach o eksplozjach przy granicy Polski z Ukrainą, w wyniku których na terenie Polski zginęły dwie osoby. Polskie władze poinformowały, że eksplozje były spowodowane przez "rakiety rosyjskiej produkcji".

Biden pytany o to, czy jest za wcześnie, by powiedzieć, że rakiety zostały wystrzelone z Rosji, odparł: - Są wstępne informacje, które to podważają. Nie chcę się wypowiadać, dopóki w pełni nie zbadamy sprawy, ale jest mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę trajektorię, by rakiety zostały wystrzelone z Rosji, ale zobaczymy.



Prezydent USA dodał, że Stany Zjednoczone i NATO w pełni zbadają sprawę, zanim podejmą jakieś działania.

Z informacji, które uzyskaliśmy ze stanowiska dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wynika, że w miejscowości Przewodów koło Hrubieszowa w opuszczonych budynkach dawnego PGR doszło do eksplozji, w której zginęły dwie osoby.

Nadzwyczajne spotkanie przywódców państw biorących udział w szczycie grupy G20 zostało zwołane przez Bidena - informuje Biały Dom.

Do eksplozji, w wyniku której w Polsce zginęły dwie osoby, doszło w Przewodowie, wsi w województwie lubelskim, znajdującym się w pobliżu granicy z Ukrainą.

Uzgodniliśmy, że wesprzemy śledztwo Polski ws. eksplozji we wsi w pobliżu ukraińskiej granicy Joe Biden, prezydent USA

Eksplozja miała miejsce w dniu, w którym Rosja przeprowadziła najcięższy, od początku wojny, atak rakietowy na Ukrainę. Ostrzeliwany był m.in. graniczący z Polską obwód lwowski.



- Uzgodniliśmy, że wesprzemy śledztwo Polski ws. eksplozji we wsi w pobliżu ukraińskiej granicy - podkreślił Biden.



- Wspólnie zdecydujemy, jaki będzie nasz następny krok. Była całkowita jednomyślność między zebranymi przy stole - dodał.



W spotkaniu brali udział przywódcy Niemiec, Kanady, Holandii, Japonii, Hiszpanii, Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii.



Na środę polski MSZ wezwał do swojej siedziby rosyjskiego ambasadora w Polsce.