Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 266 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Joe Biden mówi, że rakiety, które spadły na Polskę, mogły nie zostać wystrzelone z Rosji.

Think tank cytuje rzecznika ukraińskiego Dowództwa Sił Powietrznych, Jurija Ignata, który poinformował, że Rosjanie wystrzelili ok. 100 pocisków manewrujących Ch-101 i Ch-555 w kierunku celów na Ukrainie, "głównie w kierunku obiektów ukraińskiej infrastruktury krytycznej".

Reklama

"Ukraiński Sztab Generalny poinformował też, że rosyjska armia zaatakowała ukraińską infrastrukturę z użyciem dziesięciu dronów" - czytamy w analizie.



"Rosyjska armia prawdopodobnie użyła znaczącej liczby pozostających do jej dyspozycji pocisków precyzyjnych w skoordynowanym uderzeniu z 15 listopada" - ocenia ISW.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Biden: Rakieta, która spadła na Polskę, mogła nie być wystrzelona z Rosji USA i ich sojusznicy z NATO badają sprawę wybuchu, który zabił dwie osoby w Polsce, ale wstępne informacje wskazują, że mógł on nie zostać wywołany przez rakiety wystrzelone z Rosji - oświadczył prezydent USA, Joe Biden.

Reklama

"Ukraiński Sztab Generalny podał, że ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 73 rosyjskie pociski manewrujące i wszystkie drony 15 listopada. Wcześniej ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 43 pociski manewrujące z 84 i 13 dronów z 24, w czasie skoordynowanego rosyjskiego uderzenia rakietowego z 10 października" - wylicza think tank.

73 Tyle rosyjskich pocisków miała zestrzelić 15 listopada ukraińska obrona przeciwlotnicza

"Rosnący odsetek strąceń przez Ukrainę wskazuje na poprawę możliwości ukraińskiej obrony przeciwlotniczej w ostatnim miesiącu, którą Sztab Generalny armii Ukrainy przypisuje poprawie skuteczności dzięki dostarczonym przez zachód zestawom przeciwlotniczym" - podkreśla ISW.

Analitycy ISW przekonują też, że Rosjanie wyczerpują zapasy amunicji precyzyjnej i prawdopodobnie będą musieli zmniejszyć intensywność ataków na ukraińską infrastrukturę krytyczną. Jednocześnie think tank cytuje Kyryło Tymoszenko, zastępcę szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, który mówi, że sytuacja energetyczna na Ukrainie jest "krytyczna".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne CNN: Samolot NATO śledził rakietę, która spadła na Polskę NATO-wski samolot znajdujący się w polskiej przestrzeni powietrznej śledził rakietę, która spadła w rejonie granicy Polski z Ukrainą, po polskiej stronie granicy - podaje CNN. W wyniku eksplozji spowodowanej upadkiem rakiety, zginęły dwie osoby.

ISW odnotowuje też incydent, do którego doszło w Przewodowie, gdzie "rakieta rosyjskiej produkcji" spadła sześć kilometrów od granicy Polski z Ukrainą, zabijając dwie osoby.



Reklama

Think tank zwraca uwagę, że Rosjanie ostrzeliwali 15 listopada infrastrukturę energetyczną we Lwowie, ok. 72 km od Przewodowa. Pisze też o słowach prezydenta Joe Bidena, który stwierdził, że ze wstępnych informacji wynika, iż jest mało prawdopodobne, by rakieta została wystrzelona z terytorium Rosji, ale zastrzega, że postępowanie wyjaśniające w tej sprawie wciąż się toczy.