Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 266 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Joe Biden mówi, że rakiety, które spadły na Polskę, mogły nie zostać wystrzelone z Rosji.

NASAMS to amerykańsko-norweski system krótkiego i średniego zasięgu przeznaczony do zwalczania pocisków, w tym rakiet balistycznych takich jak np. Iskander. NASAMS może zwalczać cele na odległość ok. 40 km.

Przed tygodniem minister obrony Ukrainy, Ołeksij Reznikow napisał na Twitterze, że "system obrony przeciwlotniczej NASAMS oraz hiszpański system Aspide 2000 dotarły na Ukrainę".

Wcześniej Ukraina wielokrotnie domagała się dostarczenia jej nowoczesnych zestawów przeciwlotniczych, które miały zapewnić ochronę ukraińskich miast i obiektów infrastruktury krytycznej przed rosyjskimi atakami rakietowymi.

Teraz Lloyd Austin stwierdził, że zestawy przeciwlotnicze przekazane Ukrainie są "całkowicie skuteczne w przechwytywaniu rosyjskich pocisków". Dodał, że skuteczność zestawów NASAMS na Ukrainie wynosi "100 procent".

15 listopada Rosja przeprowadziła największy od początku wojny atak rakietowy przeciwko celom na terytorium Ukrainy. W kierunku ukraińskich miast wystrzelono od 90 do 100 rakiet wymierzonych przede wszystkim w infrastrukturę energetyczną. Ukraińcy mieli zestrzelić ponad 70 rakiet wystrzelonych przez Rosję we wtorek po południu.



Rosjanie we wtorek atakowali m.in. Lwów, znajdujący się ok. 72 km od Przewodowa, w którym ok. 15:30 doszło do eksplozji. W wyniku eksplozji na terenie Polski zginęły dwie osoby.

Austin podkreślił, przemawiając na spotkaniu ministrów obrony państw, udzielających wsparcia wojskowego walczącej z Rosją Ukrainie, że USA "pracują z Polską w gromadzeniu informacji na temat eksplozji, do której doszło na terenie Polski". Austin nie wskazał winnych tego, że na terytorium Polski spadł pocisk.

Ze słów prezydenta Andrzeja Dudy oraz sekretarza generalnego NATO, Jensa Stoltenberga wynika, że na Przewodowo spadł pocisk wystrzelony przez ukraiński zestaw przeciwlotniczy S-300 wystrzelony w kierunku rosyjskiej rakiety, użytej do ataku na cel na Ukrainie. S-300 to zestawy przeciwlotnicze rosyjskiej produkcji, które znajdują się w wyposażeniu ukraińskiej armii.



Prezydent Andrzej Duda podkreśla, że 15 listopada nie doszło do celowego ataku na Polskę.