Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 266 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Joe Biden mówi, że rakiety, które spadły na Polskę, mogły nie zostać wystrzelone z Rosji.

- Przeciwdziałanie powinno być bardziej intensywne. Natomiast nie możemy wysunąć takiej tezy, że w razie zmasowanego ataku sto procent rakiet zostanie strąconych. Zawsze jest to prawdopodobieństwo jakieś i zawsze jest niebezpieczeństwo, że coś może się prześlizgnąć - powiedział generał w programie „Express Biedrzyckiej” „Super Expressu”.

- Natomiast tutaj niebezpieczne jest to, że sto procent się prześlizgnęło. I to jest oczywiści nieniepokojące - zaznaczył Cieniuch. - Z obroną przeciwrakietową w Polsce mamy problem ze względu na to, że obrona przeciwlotnicza jeszcze jakaś tam jest, natomiast te środki, które są zdolne do rażenia rakiet, są nieliczne i na tych pułapach, na których są nieefektywne. Czyli na bardzo niskich pułapach, możemy natomiast mówić o środkach na wysokich pułapach - komentował.

Czytaj więcej Kraj Raport: Eksplozja w Przewodowie W miejscowości Przewodów koło Hrubieszowa w opuszczonych budynkach dawnego PGR doszło do eksplozji, w której zginęły dwie osoby - mężczyźni w wieku 62 i 60 lat.. Do wybuchu doszło 15 listopada, ok. 15:30. Przyczyną wybuchu była eksplozja pocisku - wszystko wskazuje na to, że był to wystrzelony przez ukraińską obronę przeciwlotniczą pocisk z zestawu S-300. Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że 15 listopada nie doszło do celowego ataku na Polskę. To samo mówił sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg.

Wojskowy ubolewał, że w Polsce nie ma większej liczby baterii rakiet Patriot, - Na pewno Patriotów trzeba więcej, wstępne obliczenia mówiły o ośmiu bateriach i to oczywiście nie pokrywałoby całego obszaru kraju, ale pokrywałoby kierunki najbardziej niebezpieczne. Natomiast dwie baterie na pewno nie zapewnią bezpieczeństwa Polski. Natomiast będą to pierwsze profesjonalne, wysokotechnologiczne środki obrony przeciwrakietowej. I jeżeli one byłyby akurat tam w województwie lubelskim rozwinięte, byłyby w pełnej gotowości bojowej, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta rakieta nie prześlizgnęłaby się, zostałaby zniszczona - mówił.

