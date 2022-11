W miejscowości Przewodów koło Hrubieszowa w opuszczonych budynkach dawnego PGR doszło do eksplozji, w której zginęły dwie osoby. Do wybuchu doszło 15 listopada, ok. 15:30. Przyczyną wybuchu była eksplozja co najmniej jednej rakiety wojskowej produkcji rosyjskiej. AP podaje nieoficjalnie, że pocisk, który spadł na Polskę, został wystrzelony przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. RMF podało, że Polska nie poprosi w środę o uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego.