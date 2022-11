04:34 We wsi Przewodów spadła rakieta systemu S-300 i spowodowała śmierć dwóch osób

We wsi, gdzie doszło do wybuchu, ekipy śledczych prowadzą oględziny, które odbywają się pod nadzorem kilku prokuratorów.

04:20 W czwartek mieszkańców obwodu kijowskiego czekają przerwy w dostawie prądu

Ołeksij Kułeba, stojący na czele wojskowej administracji obwodu kijowskiego, na swoim kanale w serwisie Telegram oświadczył, że sytuacja jeśli chodzi o dostawy energii elektrycznej do obwodu pozostaje trudna, więc mieszkańców nadal czekać będą przerwy w dostawach prądu. - Zgodnie z decyzją Ukrenergo (ukraiński operator sieci energetycznej - red.), awaryjne wyłączenia prądu nadal będą zdarzać się w obwodzie. Nie mogą być zaplanowane ani przewidywane - podkreślił Kułeba. Gubernator obwodu kijowskiego dodał, że obecny tydzień "będzie ciężki". Zastrzegł przy tym, że obiekty infrastruktury krytycznej w obwodzie są wyposażone w generatory i alternatywne źródła prądu. W obwodzie trwa usuwanie skutków rosyjskiego ostrzału.



04:18 Ilość żywności wyeksportowanej z Ukrainy na mocy porozumienia zbożowego przekroczyła 11 mln ton

W środę osiem statków wypłynęło z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym przewożąc na pokładach łącznie 277 114 ton zbóż i innych produktów żywnościowych - podaje Wspólne Centrum Koordynujące (JCC), organ nadzorujący realizację tzw. porozumienia zbożowego. Do 16 listopada, na mocy obowiązującego od 22 lipca porozumienia, z Ukrainy drogą morską wyeksportowano 11 087 388 ton żywności na pokładzie 462 statków.



04:13 Stały przedstawiciel Rosji przy ONZ: Broń dostarczana Ukrainie trafia do terrorystów

- Byłoby naiwnością wierzyć, że całe wojskowe i finansowe wsparcie, dostarczane przez Zachód Ukrainie, jest wykorzystywane zgodnie z intencjami. Przywoływaliśmy mnóstwo dowodów na to, że znacząca część broni wpada w ręce terrorystów i przestępców, zaogniając konflikty na świecie, a duża część zasobów zostaje po prostu rozkradziona - powiedział Wasilij Nebenzia, stały przedstawiciel Rosji przy ONZ, w czasie spotkania RB ONZ. Nebenzia mówił też, że Ukraina stała się dla Zachodu "poligonem do testowania różnego rodzaju broni". - Państwa NATO zalewają Ukrainę bronią, wysyłają całe zespoły instruktorów i cudzoziemskich najemników, by pracowali z Ukraińcami, podczas gdy amerykańska armia jest aktywnie zaangażowana w planowanie i kierowanie operacjami wojskowymi (na Ukrainie) - stwierdził.



