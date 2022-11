Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 267 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosja oskarża Zachód o uczynienie z Ukrainy "poligonu testowego" dla różnego rodzaju nowych systemów uzbrojenia.

- Jeśli będzie chciał, Waszyngton będzie w stanie wpłynąć na Kijów, by ten stał się bardziej przychylny, jeśli będzie chciał, Waszyngton może wziąć pod uwagę obawy naszego państwa - powiedział Pieskow odpowiadając na pytanie czy USA może wpłynąć na stanowisko Kijowa w kwestii negocjacji z Rosją.



- Faktem jest, że strona ukraińska najpierw chce negocjować, potem odrzuca możliwość negocjacji, potem przyjmuje przepisy, które zakazują jakichkolwiek negocjacji, potem mówią, że chcą negocjacji, ale publicznych. W tym samym czasie trudno w ogóle wyobrazić sobie publiczne negocjacje - nie ma publicznych negocjacji - oświadczył Pieskow odpowiadając na słowa Wołodymyra Zełenskiego, który mówił, że negocjacje z Rosją powinny być publiczne, ponieważ "wojna Rosji jest publiczna".

- Jedna sprawa jest jasna - ukraińska strona nie chce żadnych negocjacji. Specjalna operacja wojskowa (tak władze Rosji nazywają wojnę na Ukrainie - red.) trwa i jej cele muszą zostać osiągnięte - dodał.



Na pytanie czy zima może wpłynąć na przebieg walk na Ukrainie, Pieskow odarł, że "kontynuacja specjalnej operacji wojskowej nie zależy od warunków pogodowych".

Pieskow mówił też, że fakt, iż w niektórych obwodach Ukrainy nie ma prądy czy ogrzewania, jest konsekwencją działań reżimu w Kijowie, m.in. tego, że Ukraina nie chce negocjować z Rosją.

- Niechęć strony ukraińskiej do rozwiązania problemu, przystąpienia do negocjacji, co więcej działania strony ukraińskiej zmierzające do porzucenia uzgodnionych porozumień, etc., to wszystko prowadzi do konsekwencji i to też musi być omówione - stwierdził.