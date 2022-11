Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 267 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosja oskarża Zachód o uczynienie z Ukrainy "poligonu testowego" dla różnego rodzaju nowych systemów uzbrojenia.

Ołeh Żdanow, ukraiński analityk wojskowy podkreślił, że ukraińska armia odparła ataki Rosjan na miasteczka Awdijiwka i Biłohoriwka w obwodzie donieckim.



Rosja przerzuca obecnie część sił, które wycofały się z zachodniego brzegu Dniepru, w obwodzie chersońskim, do obwodu donieckiego, gdzie mają pomóc w dotarciu do administracyjnej granicy obwodu, który Rosja nielegalnie anektowała na przełomie września i października.

Rosyjskie jednostki z obwodu chersońskiego mogą zostać użyte do kolejnej ofensywy w obwodzie charkowskim

- Te jednostki mogą być częściowo przeniesione z obwodu chersońskiego i skierowane do "wyzwolenia" obwodów donieckiego i ługańskiego - stwierdził Arestowycz.

- Operacja chersońska zmienia się w przegrupowanie. (Rosjanie) Zaczynają przerzucać wojska do obwodu donieckiego - podkreślił z kolei Żdanow.



Arestowycz ocenił też, że rosyjskie jednostki z obwodu chersońskiego mogą zostać wykorzystane do ataku na południową część obwodu zaporoskiego i mogą zostać użyte do kolejnej ofensywy w obwodzie charkowskim, na północy Ukrainy, skąd ukraińska kontrofensywa wyparła Rosjan we wrześniu.



Stojący na czele amerykańskiego Połączonego Kolegium Szefów Sztabów, gen. Mark Milley, podkreślił, że Rosja wciąż ma znaczące siły na terytorium Ukrainy mimo doznawanych porażek. Jego zdaniem w krótkiej perspektywie szanse jakiegokolwiek, czysto wojskowego zwycięstwa Ukrainy, nie są duże.