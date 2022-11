Duda: To nie był atak na Polskę. Rakieta nie była w nas wymierzona

Nic nie wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na Polskę. To, że na naszym terytorium spadła rakieta nie było działaniem intencjonalnym - mówił prezydent Polski, Andrzej Duda, po naradzie prezydenta z premierem, ministrami i dowódcami wojskowymi.