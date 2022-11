Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 266 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Joe Biden mówi, że rakiety, które spadły na Polskę, mogły nie zostać wystrzelone z Rosji.

15 listopada Rosja przeprowadziła największy od początku wojny atak rakietowy przeciwko celom na terytorium Ukrainy. W kierunku ukraińskich miast wystrzelono od 90 do 100 rakiet wymierzonych przede wszystkim w infrastrukturę energetyczną. Atakowany był m.in. Lwów, znajdujący się ok. 72 km od Przewodowa, w którym ok. 15:30 doszło do eksplozji.

Tymczasem rzecznik resortu obrony Rosji. gen. Igor Konaszenkow, przekonywał na konferencji prasowej, że 15 listopada Rosja nie przeprowadziła uderzeń rakietowych na Kijów. Wcześniej władze ukraińskie informowały o eksplozjach w Kijowie i o co najmniej trzech osobach rannych w ukraińskiej stolicy.

Czytaj więcej Kraj Raport: Eksplozja w Przewodowie W miejscowości Przewodów koło Hrubieszowa w opuszczonych budynkach dawnego PGR doszło do eksplozji, w której zginęły dwie osoby. Do wybuchu doszło 15 listopada, ok. 15:30. Przyczyną wybuchu była eksplozja co najmniej jednej rakiety wojskowej produkcji rosyjskiej. AP podaje nieoficjalnie, że pocisk, który spadł na Polskę, został wystrzelony przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. RMF podało, że Polska nie poprosi w środę o uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego.

W Kijowie we wtorek, gdy władze ukraińskie informowały o ataku Rosji, przebywał z wizytą dyrektor CIA, William Burns, który dzień wcześniej spotkał się w Ankarze z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji, Siergieja Naryszkina.



Tymczasem gen. Konaszenkow stwierdził, że zniszczenia w Kijowie to efekt "upadku i samozniszczenia pocisków przeciwlotniczych wystrzelonych przez Ukrainę z ukraińskich i zagranicznych zestawów obrony przeciwlotniczej znajdujących się w mieście".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Nadzwyczajne posiedzenie ambasadorów państw NATO ws. Polski W Brukseli o godzinie 10 rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie ambasadorów państw NATO w sprawie pocisku, który 15 listopada spadł na Przewodów, zabijając dwie osoby - informuje Reuters.

Ze słów rzecznika resortu obrony Rosji wynika, że Rosjanie atakowali 15 listopada, z użyciem amunicji precyzyjnej wystrzeliwanej z powietrza i wody, ukraińskie dowództwa wojskowe i obiekty energetyczne.



- Cel uderzenia został osiągnięty. Wystrzelone pociski trafiły w wyznaczone cele. Wszystkie obiekty zostały trafione - powiedział gen. Konaszenkow.

Strona ukraińska informowała, że ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ok. 70 z wystrzelonych przez Rosję rakiet i wszystkich dronów-kamikadze wysłanych w kierunku celów na Ukrainie.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne AP: Na Polskę spadł pocisk wystrzelony przez Ukrainę Agencja AP, powołując się na przedstawicieli administracji USA podaje, że z danych wywiadowczych wynika, iż na Polskę spadł pocisk wystrzelony przez ukraińską obronę przeciwlotniczą.

Gen. Konaszenkow poinformował też, że Rosja atakowała cele nie znajdujące się bliżej niż 35 km od granicy Ukrainy z Polską.

- Stwierdzenia różnych ukraińskich źródeł i zagranicznych urzędników o "rosyjskich pociskach" spadających na wioskę Przewodów są celową prowokacją i ich celem jest eskalowanie sytuacji - podkreślił.



- Zdjęcia szczątek rakiety publikowane w Polsce w niedzielę wieczorem z Przewodowa zostały zidentyfikowane przez rosyjskich ekspertów jako elementy zestawu przeciwlotniczego S-300 ukraińskich sił zbrojnych - stwierdził rzecznik resortu obrony Rosji.