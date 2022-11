Zełenski o pocisku z Przewodowa: Rosyjska agresja przekroczyła polską granicę

W swoim wieczornym przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił m. in. o pocisku, który we wtorek spadł na terenie wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim. Choć zadeklarował, że Ukraina chce wyjaśnić wszelkie okoliczności zdarzenia, to zaznaczył jednocześnie, iż to „rosyjska agresja odebrała życie dwóm polskim obywatelom”.