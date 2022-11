W miejscowości Przewodów koło Hrubieszowa w opuszczonych budynkach dawnego PGR doszło do eksplozji, w której zginęły dwie osoby - mężczyźni w wieku 62 i 60 lat.. Do wybuchu doszło 15 listopada, ok. 15:30. Przyczyną wybuchu była eksplozja pocisku - wszystko wskazuje na to, że był to wystrzelony przez ukraińską obronę przeciwlotniczą pocisk z zestawu S-300. Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że nie doszło do celowego ataku na Polskę. To samo mówił sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg.

Reklama

Wołodymyr Zełenski wyraził jednak w środę przekonanie, że pocisk, który we wtorek spadł na polskim terytorium, ok. 6 km od granicy, nie był ukraiński. Prezydent Ukrainy powiedział, że otrzymał w tej sprawie raporty od dowództw Sił Zbrojnych i Sił Powietrznych i „nie może im nie ufać”.

W rozmowie z telewizją News24 Artur Dziambor zwrócił uwagę, że „cały czas nie było dementi ze strony prezydenta Zełenskiego” w sprawie zaprzeczania, iż pocisk, który spadł w Przewodowie, był ukraiński. - Myślę, że możemy takiego dementi oczekiwać, tak samo jak powinniśmy oczekiwać przeprosin, powinniśmy oczekiwać zadośćuczynienia oczywiście rodzinom. Powinniśmy tak naprawdę czekać na to i myślę, że powinno się to zdarzyć natychmiast - ocenił.

- Oczywiście, jest to wypadek, to się zdarzyło, w stanie, w którym w tym momencie Ukraina się znajduje, czyli w stanie wojny, ale na naszym terenie, został nasz teren tutaj dotknięty. Niezależnie od tego, czy to było intencjonalne, czy nie - przyjmujemy, że nie było, bo taka nasza wiedza, taka jest też wiedza strony amerykańskiej, która przecież uczestniczy w tym wszystkim w jakiś sposób - to procedura powinna być taka, że prezydent Zełenski wysyła kondolencje, przy okazji też proponuje jakieś konkretne zadośćuczynienie za to, co się wydarzyło - tłumaczył swoje stanowisko poseł Konfederacji.



Reklama

Zdaniem Dziambora zaprzeczanie Zełenskiego mogło wynikać z tego, że „na tamten czas oczekiwał, że tak będzie” - że rakieta okaże się rosyjska. - Może też dlatego, że w jakiś niebezpieczny sposób próbuje zachęcić do tego, żeby ktokolwiek poza Ukrainą rzeczywiście brał udział w tej walce, którą on w tym momencie prowadzi. To jest nie pierwszy raz, kiedy on w ten sposób się wypowiada, że on generalnie zachęca do tego, żeby się przyłączyć do niego. To chyba w tę stronę powinno iść, że jeżeli z jego strony wychodzi taki sygnał, że to na pewno Rosjanie, to znaczy, że my powinniśmy się włączyć jakoś bardziej, niż się już włączamy. Ja myślę, że my robimy bardzo dużo dla Ukrainy - stwierdził prezes partii Wolnościowcy.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Czyj pocisk spadł w Przewodowie? Sikorski: Radziłbym Zełenskiemu odpuścić - Czasami się stawia roboczą hipotezę, która się nie potwierdza. I to żaden wstyd przyznać się, że w świetle nowych dowodów człowiek zmienia zdanie - powiedział Radosław Sikorski, były minister obrony, pytany o stanowisko Ukrainy w sprawie pocisku, który we wtorek spadł na terytorium Polski.

Pytany o to, czy „Ukraina wciąga Polskę w wojnę”, polityk zauważył, że „prezydent Ukrainy ma różne wypowiedzi, w których między innymi mówił też to, że NATO się powinno zaangażować militarnie”. Zdaniem Dziambora nie powinno do tego dojść. - Ukraina jest poza NATO, więc też NATO nie powinno w tym uczestniczyć w taki sposób, w jaki my rozumiemy uczestnictwo, czyli wysyłanie wojsk, również polskich wtedy. W taki sposób sobie nie wyobrażam prowadzenia tego procesu. My naprawdę, tak jak powiedziałem, robimy bardzo dużo. Nie dość, że wysyłamy tam pieniądze, wysyłamy tam sprzęt, przyjmujemy ludzi, robimy absolutnie wszystko, na co moglibyśmy sobie pozwolić, a nawet więcej - ponieważ jesteśmy biednym krajem - więc też nie za bardzo możemy sobie na to wszystko pozwolić, na co sobie pozwalamy - mówił Artur Dziambor.