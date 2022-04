05:02 Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców: Z Ukrainy przed wojną uciekło ponad 4,5 mln osób

"Eskalacja konfliktu na Ukrainie doprowadza do ofiar cywilnych i niszczenia cywilnej infrastruktury, zmusza ludzi do uciekania z domów i szukania bezpieczeństwa, ochrony i pomocy" - głosi komunikat Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). ONZ odnotowuje, że najwięcej uchodźców z Ukrainy - blisko 2,6 mln - przyjęła Polska.



05:00 Kadyrow: Ługańsk i Donieck - zostaną w pełni wyzwolone w pierwszej kolejności... a potem zdobędziemy Kijów i inne miasta

- Zapewniam was: nie zrobimy ani kroku wstecz - mówi przywódca Czeczenii.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ramzan Kadyrow zapowiada zdobycie Mariupola i Kijowa Przywódca Czeczenii, Ramzan Kadyrow, na swoim kanale w serwisie Telegram zapowiada ofensywę rosyjskich wojsk, która doprowadzi nie tylko do zdobycia Mariupola i całych terytoriów obwodów ługańskiego i donieckiego, ale także Kijowa.

04:49 Nad ranem na Ukrainie rozlegają się syreny alarmowe

Alarm słychać m.in. w obwodach lwowskim, kijowskim, czernihowskim, sumskim, odeskim, zaporoskim.



04:47 Nieoficjalnie: Latem liczba krajów NATO może wzrosnąć z 30 do 32

Według przedstawicieli amerykańskiej administracji, na których powołuje się "The Times", latem członkami Sojuszu mogą zostać Finlandia i Szwecja.

04:30 W nocy doszło do dużej eksplozji w Mikołajowe

Gubernator obwodu mikołajowskiego, Witalij Kim potwierdził tę informację. Okoliczności eksplozji nie są na razie znane.



04:25 Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy: W ciągu doby zniszczyliśmy 11 celów powietrznych

Z komunikatu Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy, umieszczonego na Facebooku wynika, że siły powietrzne i wojska lądowe Ukrainy zniszczyły w ciągu doby 11 celów powietrznych: samolot Su-34, cztery śmigłowce (Mi-24 i Ka-52), trzy bezzałogowe statki powietrzne i trzy rakiety manewrujące (X-59).



04:18 Zełenski: Stanowisko Niemiec zmienia się na korzyść Ukrainy

- Rozmawiałem dziś z kanclerzem Niemiec, Olafem Scholzem, o tym jak wyciągnąć odpowiedzialność wobec tych, którzy są winni zbrodni wojennych. Jak wzmocnić sankcje wobec Rosji i jak przekonać Rosję, by zmierzała do pokoju - mówił w nocnym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - Z radością odnotowuję, że Niemcy w ostatnim czasie zmieniają stanowisko na naszą korzyść. Uważam to za całkowicie logiczne, ponieważ większość Niemców wspiera tę politykę. Jestem im wdzięczny. Spodziewam się, że wszystko co uzgodniliśmy zostanie wdrożone. To bardzo ważne - dodał.