Apel skierowany jest do Rady Patriarchów Starożytnych Kościołów Wschodnich, podpisało go dotąd 240 duchownych z różnych diecezji.



Duchowni uważają, że patriarcha opowiedział się przeciwko zasadom moralnym i religijnym, a ponadto naruszył dokument „Podstawy koncepcji społecznej”.

Patriarcha Cyryl popiera "specjalną operację wojskową", jak w Rosji nazywa się inwazję na Ukrainę.



- Wszyscy wiemy, co dzieje się na granicach naszej ojczyzny. Dlatego uważam, że nasi wojskowi nie mogą mieć żadnych wątpliwości, że obrali bardzo słuszną drogę w swoim życiu - mówił patriarcha Cyryl dzień przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę - mówił duchowny w jednym z niedzielnych kazań.



Wczoraj patriarcha zaapelował do wiernych o jednoczenie się wokół władz Rosji w "trudnych dla kraju czasach".

- Wtedy nasz naród będzie miał prawdziwą solidarność i zdolność do walki z wrogami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz do organizowania życia tak, aby w tym życiu było jak najwięcej dobra, prawdy i miłości - cytuje Cyryla Biełsat.

Wypowiedzi patriarchy wywołały oburzenie wśród duchowieństwa.



"My, duchowni Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego, w tych tragicznych dniach, kiedy trwa gorzka wojna między Federacją Rosyjską a Ukrainą, uważamy za swój duszpasterski obowiązek zwrócić się do całej wspólnoty światowego prawosławia" – napisali duchowni w liście otwartym, cytowanym przez Biełsat.

Ukraińscy duchowni domagają się, aby Cyryl został postawiony przed Soborem Patriarszym Starożytnych Kościołów Wschodnich, który zwoływany jest w przypadku poważnych konfliktów.



Wzywają do oceny publicznych wypowiedzi Cyryla, promowania przez niego doktryny "ruskiego miru", która jest dla patriarchy ideologicznym uzasadnieniem inwazji na Ukrainę, a w konsekwencji - pozbawienia go prawa do pełnienia urzędu patriarchy.



Z kolei do zwierzchników lokalnych cerkwi duchowni zaapelowali o potępienie rosyjskiej inwazji na Ukrainę.