05:25 Ukraińska rzecznik praw obywatelskich: Rosja zajęła statek towarowy dokujący w porcie Mariupolu i zatrzymała jego załogę

Ludmyła Denisowa poinformowała, że z pokładu statku "Smarta" zeszło 18 marynarzy ukraińskich i jeden egipski. Kontakt z załogą został utracony. Pływający pod banderą Liberii statek wpłynął do Mariupola 21 lutego. Statek zmierzał do Turcji.



05:21 Japonia nakłada sankcje na 398 obywateli Rosji i 28 osób prawnych z Federacji Rosyjskiej

Zgodnie z oświadczeniem umieszczonym na stronie japońskiego MSZ "w celu utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa" oraz w celu "przyczynienia się do międzynarodowych wysiłków mających zagwarantować przywrócenie pokoju międzynarodowego" sankcje polegające m.in. na zamrożeniu aktywów zostały nałożone na osoby fizyczne i prawne z Federacji Rosyjskiej.

04:51 Departament Stanu: USA wchodziły w posiadanie informacji, że Rosjanie mogą przygotowywać się do użycia chemicznych środków w Mariupolu

- Przekazaliśmy te informacje naszym ukraińskim partnerom. Zamierzamy być z nimi w bezpośrednim kontakcie i spróbujemy ustalić co dokładnie rozpylono i tak szybko, jak szybko uzyskamy wiarygodne informacje, będziemy w lepszej pozycji by powiedzieć czym to było albo do czego mogło dojść - oświadczył Ned Price.

04:37 Zełenski: Nasze Siły Zbrojne biją okupantów z pomocą mądrej i dobrze przemyślanej taktyki niedostępnej dla rosyjskiej armii

Ale, jeśli chodzi o niezbędne uzbrojenie, nadal polegamy na dostawach od naszych partnerów. Niestety nie dostajemy go tak wiele, ile byśmy potrzebowali, aby zakończyć tę wojnę szybciej. Aby całkowicie zniszczyć wroga na naszej ziemi. I żeby wypełnić te zadania, które są oczywiste dla wszystkich naszych obywateli. W szczególności, by odblokować Mariupol - mówił prezydent Ukrainy.



04:28 Ukraińska armia zniszczyła w ciągu doby siedem celów powietrznych nad Ukrainą

Jak informuje na swoim profilu na Facebooku ukraińskie Dowództwo Sił Powietrznych nad Ukrainą zniszczono 11 kwietnia jeden samolot, dwa śmigłowce i cztery bezzałogowe statki powietrzne.



04:25 Wicepremier Ukrainy: Niemal 2 tys. Ukraińców w więzieniach w Rosji i na terenie samozwańczych republik

Według słów Iryny Wereszczuk ponad 700 ukraińskich żołnierzy i ponad tysiąc cywilów przebywa w rosyjskich więzieniach, a także w więzieniach na terenie Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych.



04:18 Joe Biden w czasie rozmowy z Narendrą Modim przekonywał go, że kupowanie większej ilości ropy z Rosji nie leży w interesie Indii

W czasie "ciepłej" i "szczerej rozmowy" (jak mówią o niej przedstawiciele amerykańskiej administracji) Joe Biden i Narendra Modi publicznie wyrazili rosnące zaniepokojenie zniszczeniami na Ukrainie, w szczególności w Buczy, gdzie zamordowano wielu cywilów. Biden miał przekonywać Modiego, że pozycja Indii w świecie nie zostanie umocniona poprzez poleganie na rosyjskich surowcach energetycznych - relacjonowała rzeczniczka Białego Domu, Jen Psaki.